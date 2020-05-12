Wushu Sporuna bilimsel bakış ve Sporcularının Spora Katılım Güdüleri

“Wushu Sporuna bilimsel bakış.” Bu açıklama bilimsel olarak yapılan çalışmaya bakışımızın ne kadar etken ve etkin olduğunu koyuyor ortaya…

Daha önce ki yıllarda üniversite de okuyup bitirme tezi hazırlayan bir çok sporcu arkadaşın tezlerini okuduğum da wushu ile ilgili görüş düşünce ve katlılarını satır aralarında aradım ancak spor adına evet de, wushu adına bir artı bulamadığımı söyleyebilirim.

Pandemi günlerinin de verdiği boş zamanları hem okuyarak spordan yetişen antrenör olarak Bayburt da görev yapan hemşerim Emirhan Kalhan’ın kaleme aldığı politik kurgu ‘Kızıl Harekat’ kitabını okuyarak geçiriyorum. Bir yandan da ‘Wushu ile ilgili yazan var mı?’ diye araştırırken iki akademik çalışmaya denk geldim Türkiye’de… Çok da mutlu oldum ve ilk olarak mutlu olduğum yazıyı sizlerle paylaşacağım.

Masa Tenisi ve Wushu Sporcularının Spora Katılım Güdülerinin İncelenmesi

Bu araştırmanın amacı, takımlarında oynayan masa tenisi ve wushu sporcularının spora katılım güdülerinin çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır.

Araştırmanın modeli, nicel araştırma yöntemlerinden betimsel niteliktedir. Araştırma grubunu Türkiye Üniversiteler Masa tenisi (118 Sporcu) ve Wushu (171 Sporcu) şampiyonasına katılan toplam 289 sporcu oluşturmaktadır. Araştırmaya katılanların spora katılım güdü düzeylerinin belirlenmesi amacıyla Gill ve ark. (1983) tarafından geliştirilen ve Oyar ve ark. (2001) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan Spora Katılım Güdüsü Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde Kruskal Wallis-H testi ve Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında SPSS (Statistical package for social sciences) paket programı kullanılmıştır.

Araştırmaya katılan öğrencilerin spora katılım güdü toplam puan ortalamalası, spora katılım güdüsü alt boyutlarından başarı, fiziksel uygunluk, takım ruhu, arkadaş, eğlence, yarışma, beceri gelişimi ve aktif olma puan ortalamaları yüksek seviyelerde olduğu söylenebilir. Kişisel özelliklere göre ise sporcuların spora katılım güdüsü toplam puan ve alt boyutlarından başarı ve beceri gelişimi düzeylerinin spor branşı ve spor yapma süresi değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık bulunurken, cinsiyet, yaş, sınıf ve boş zaman değerlendirmekte güçlük çekme değişkenlerine göre anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Veysel TEMEL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Kaynak: Dergi pak. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Sporun her türlüsü güzel, yapan insanlar mutlu oldukları branşı yaparken ifadeleri mutluluk olduğuna göre, onun tarihi farklı olsa da son kertede insanın mutluluğu önem arz etmektediri. Bizlerin de yıllardır ifade ettiği ise wushu sporunun insanı yaptıkça hep mutlu ettiğidir, aile çocuğunu spora getiriyor ancak burada eğitmen önemli… Aile eğitimi kimin verdiğini ve bilgisini ve belgesini kontrol ederken salona gelen her çocuğa özelden ziyade genel temel eğitim ve öğretim ile sevmesini sağlamak gerekiyor. Şayet işi biliyor iseniz, yeterki mutsuz olmaları için engeller koymayalım engel olmayalım yeter.

Kemal YOLCU

Wushu 4. Kademe Baş Antrenör Uluslararası Antrenör ve Hakem