BOKSTA ÇAKIROĞLU VE SÜRMENELİ FİNALE YÜKSELDİ

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında bugün oynanan yarı final müsabakalarında ringe çıkan sporcularımız Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi.
51 kilo yarı final müsabakasında ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, Tayvanlı rakibi Huang Hsiao Wen’i 5-0 mağlup ederek finale yükseldi.
69 kilo yarı final müsabakasında Busenaz Sürmeneli, Hindistanlı rakibi Lovlina Bogohain’i 5-0 mağlup ederek finale yükseldi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında final müsabakaları 7 Ağustos Cumartesi günü oynanacak. Sporcularımızın rakipler şu şekilde:
TSİ 08.15 Buse Naz Çakıroğlu – Stoyka Zhelyazkova (Bulgaristan)
TSİ 09.15 Busenaz Sürmeneli – Gu Hong (Çin)
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