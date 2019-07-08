Teknik Olarak Wushu, Dayanıklılık Sporudur…

Son zamanlarda, sıfırdan yeni bir öğrenci alıp almayacağımı belirlemek için bir liste oluşturdum. Onlara yardımcı olmayı, yalnızca çabucak iyileştirmeyi değil, her eğitim oturumunda yaptıklarıyla ilgili aşamalı bir şekilde ilerleyebilecekleri gelişimi önerdiğim temel eğitim.

Bu malzemeleri 5 bölgeye ayırdım. Girdiyle çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim (çünkü o zaman saatler sürer sizde okumaktan sıkılırsınız) ancak her birinin neyi gerektirdiğini ve eğitimin belirli alanına nasıl yaklaştığımızı kısaca açıklayayım;

1. FİZİKSEL KOŞULLAR

Bu nedenle, spesifik wushu tekniklerini öğrenmeye başlamadan önce, cesaret çizgisinde yapılması gereken şey, cesareti hazırlama perspektifinden yaklaşma eğilimindeyim. Wushu’nun sertliği için vücudunuzu hazırlamak bile başlamadan önce çok önemli bir adımdır.

Genellikle 3 alanlı fiziksel koşullandırma: Hız, Güç ve Denge.

Her biri için üzerinde durulması gereken birkaç konu var; ‘HIZ’ Birçok kişi hızlı sürtünme kasları veya hız geliştirme için kullanılan farklı plyometrik eğitim türleri hakkında bilgi alıyor, ancak ben diğerlerinden farklı olarak bunu bütün vücut eğitimi olarak düşünüyorum.

Büyük resimden çalışmaya eğilimliyim. Yani, küçük ürpertici şeylere odaklanmak yerine bütün vücuda bakıyorum. Esas olarak, rüzgar sprintleri… Saha etrafında 400 metre uzunluğunda hızlı koşu yapabiliyorsanız, kalp, beden, bacaklar ve kollarınız muhtemelen wushu eğitimi almaya hazırdır kim olduğunuz önemli değil.

Wushu, eğitimi çok yoğun bir şekilde anaerobiktir ve hızlı hızlı çalışma için bu dayanıklılığı oluşturmak hayati önem taşımaktadır. Buna ek olarak teknikler için hızlı teknikler eklemek iyi bir şey. Fakat hatırlayacağınız üzere, henüz tekniklerle uğraşamıyoruz. Bu daha sonra geliyor.

Şimdilik, çok sayıda sprint. Yavaş başlayın ve daha sonra zamana dayalı birikim yapın. Belki haftada 3 saat, 50 metre sprint, 2 dakika dinlenme ve 10 set sonra. Aralarında sadece 1 dakika dinlenme ile 10 *400 metre sprint yapana kadar biriktirin. Muhtemelen bu birkaç hafta ya da aylar sürecektir. Acele etmene rağmen. Bu tür bir eğitim, wushu dayanıklılığı oluşturmak için gerçekten iyidir.

Evet, teknik olarak wushu dayanıklılık sporudur, wushu eğitim sınıfları kesinlikle dayanıklılık olayıdır. Sonuca değecek herhangi bir wushu dersleri en az 90 dakika, birçoğu 2-3 saate kadar çıkıyor; bu nedenle bu acımasızlıktan sonuna kadar dayanmanız gerekiyor. Okulunuz 45-60 dakikalık dersler veriyorsa, bence siz kısa süre gidiyorsunuz, yeni başlayanlar için en az 60 dakika olmalı diyelim, bundan daha azı olmaz. ilk başlarda zorlanır anlamazsın bunu, antrenörün bilir aslında antrenörün de senin de başarıya giden yolda buna ihtiyacınız var!

Bugün gezip baktığımda bu çalışmaları göremiyorum, göremeyince üzülüyorum. Yeni yetişen antrenörler ise bu bilgilerden yoksun. Tüm bunları yapsak ne olur ki diyebilirsiniz tabi, bende size derim ki, yapamadığımız için 2018 de dünya şampiyonasına 11 sikletin 5 i gitmesine rağmen 4 siklet gidebildi. Wushu Dünya şampiyonasına Wushu antrenörleri gidemedi, başka branş da milli dahi olamayan gençler antrenör olarak gitti, Türkiye şampiyonaların da hırsla yapılan mücadeleler yok artık, Dünya da ilk beşlerde olan Sanda milli takım nerede ?

Ne oldu neden diye soracak iseniz, yukarıda izahını yaptığımız Sanda çalışmaları yok, bu nedenle sporcuların yetersiz ve yetersiz olduğu için suç kimin? Bu çalışmalar olsa işte dünya şampiyonluğu için o 5 sporcuyu seçmek zor olacak diyor saygılar sunuyorum.