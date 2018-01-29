Paris ‘Open’ Değil, Closed!

Paris Open’da şok! Karatede uluslararası takvimin ilk organizasyonu 26-28 Ocak 2018 tarihleri arasında Fransa’nın başkenti Paris’te Pierre de Coubertin Spor Salonu’nunda gerçekleşti.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nın kota müsabakalarının başladığı 2018 sezonunun ilk uluslararası müsabakası, Fransa’nın Paris kentinde yapıldı. Karatenin ‘Şampiyonlar Ligi’ olarak kabul edilen Karate 1 Premier Lig’in Paris etabında tabela bizden yana çalışmadı.

Japonya, Open Paris’te 5 altın, 3 gümüş, 1 bronz kazanarak zirvedeki yerini devam ettirdi. Fransa 3 altın, 5 gümüş, 4 bronz ile takibi sürdürdü. İran 2 altın, 5 bronz ile üçüncü sırada yer alırken, bir altın, 1 gümüş, 3 bronz alan İspanya dördüncü sırada kaldı. Malezya, Kazakistan ve Çin birer altın ile müsabakaları tamamladılar. Azerbaycan, Brezilya, Mısır ve Tayvan finallerde yarışarak gümüş madalya kazanabilen diğer ülkeler oldu.

Türkiye Uğur Aktaş ile 84 kg da bronz madalya kazandı.