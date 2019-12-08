HATİCE KUBRA İLGÜN’E TOKYO 2020 VİZESİ

Türkiye, kadınlarda 4 olimpik sıklette 2020 Tokyo kotası almaya garantiledi ve tarihi bir başarıya imza attı. Olimpiyat oyunlarında Türkiye, ilk kez kadınlarda tam kadro olarak boy gösterecek. Milli Taekwondocumuz Hatice Kübra İlgün Olimpiyat Oyunlarına kota veren 2019’daki son organizasyon Moskova Grand Prix final füsabakalarına katıdı ve Tokyo 2020 biletini aldı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da gercekleşen Grand Prix final füsabakalarında Hatice Kübra İlgün, ilk turda Belçika’dan Raheleh Asamani’yi normal süresi 7-7 biten müsabakanın ardından eledi.

Hatice Kübra İlgün, çeyrek finalde Alman sporcu Madeline Folgmann’ı 8-0’lık sonuçla mağlup eden bir diğer başarılı taekwondocumuz İrem Yaman ile karşı karşıya geldi. İrem Yaman’ı çekişmeli geçen bir müsabakanın ardından 13-10 mağlup eden Hatice Kübra İlgün, yarı finale yükselen taraf oldu.

Yarı finalde Amerika Birleşik Devletleri’nden Anastasija Zolotic’i 25-22 yenerek finale yükseldi.

Kübra İlgün, finalde Çinli Zongshi Luo ile karşılaştı. İlk raundu 4-4 biten müsabakanın ikinci raundu milli taekwondocu 9-6 geride tamamladı. Son raundda Hatice Kübra İlgün 10-10 eşitliği yakalasa da rakibine 12-10 mağlup oldu ve gümüş madalya elde etti.

İlgün, 2019 yılında düzenlenen tüm grand prix organizasyonlarında madalya kazanarak bunu başaran ilk Türk taekwondocu oldu. Hatice Kübra İlgün, yıl içinde düzenlenen 4 grand prix organizasyonunda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.