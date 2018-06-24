Serbest, Greko-Romen ve kadın Güreş Milli Takımı mindere çıkıyor.

Serbest, Greko-Romen ve kadın Güreş Milli Takımı 18. Akdeniz Oyunları için İspanya’da mindere çıkıyor.

22 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasında İspanya’nın Tarragona kentinde düzenlenecek olan oyunlara 26 ülkeden 4000 civarında sporcunun katılması bekleniyor. Oyunlarda mücadele edecek olan Güreş milli takımlarımız İspanya’ya gitti.

Güreş müsabakaları 24-27 Haziran tarihleri arasında yapılacak. 24 Haziran’da Greko-Romen 60-67-77-87 ve 97 kilolarda eleme ve yarı final maçları yapılacak. 25 Haziran’da bu kiloların finalleriyle Serbest stilde 65-74-86 ve 97 kilolarda eleme maçları yapılacak. 26 Haziran’da bu kiloların finalleriyle kadınlar 50-53-57-62 ve 68 kilolarda eleme ve yarı final maçları oynanacak. 27 Haziran’da ise kadınlar finalleriyle güreş müsabakaları sonaerecek. Başkanlığını Federasyon Başkanı Musa Aydın’ın yaptığı Güreş kafilesinde şu isimler yer alıyor:

Grekoromen Stil;

Antrenörler Salih Bora Yusuf Düzer.

60 kilo Elçin Ali, 67 kilo Murat Fırat, 77 kilo Yunus Emre Başar, 87 kilo Metehan Başar, 97 Süleyman Demirci

Serbest Stil:

Antrenörler: Adem Bereket – Yüksel Şanlı

65 kilo Selahattin Kılıçsallayan, 74 Kilo Muhammet Demir, 86 kilo Ahmet Bilici 97 kilo Yunus Emre Dede.

Kadınlar:

Antrenörler: Efrahim Kahraman- Hakkı Gürel

50 kilo: Evin Demirhan, 53 kilo Aysun Erge 57 kilo Bediha Gün, 62 kilo Elif Jale Yeşilırmak, 68 kilo Buse Tosun.