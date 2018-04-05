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TKF Dan Sınavlarına Hazırlık Eğitim Seminerleri Düzenliyor

05 Nisan 2018 Perşembe, 00:27
Danseminernisan

Türkiye Karate Federasyonu 07-08 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul, Adana ve 21-22 Nisan 2018 tarihlerinde Aydın(Kuşadası), Düzce illerinde Dan Sınavlarına Hazırlık Eğitim Seminerleri düzenliyor.

SEMİNERLERİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ STİLLER

07-08 Nisan 2018

İSTANBUL -SHOTOKAN-WADORYU-GOJU RYU

Salon: Osman Solakoğlu Spor Salonu

 

ADANA – SHOTOKAN

Salon: Asım Savaş Spor Salonu Adana/Sarıçam

21-22 Nisan 2018

AYDIN(KUŞADASI) – SHOTOKAN-GOJU RYU-SHITO RYU

DÜZCE -SHOTOKAN

Danhocalarnisan
Kaynak: TKF

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