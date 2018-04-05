TKF Dan Sınavlarına Hazırlık Eğitim Seminerleri Düzenliyor
05 Nisan 2018 Perşembe, 00:27
Türkiye Karate Federasyonu 07-08 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul, Adana ve 21-22 Nisan 2018 tarihlerinde Aydın(Kuşadası), Düzce illerinde Dan Sınavlarına Hazırlık Eğitim Seminerleri düzenliyor.
|SEMİNERLERİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ STİLLER
07-08 Nisan 2018
İSTANBUL -SHOTOKAN-WADORYU-GOJU RYU
Salon: Osman Solakoğlu Spor Salonu
ADANA – SHOTOKAN
Salon: Asım Savaş Spor Salonu Adana/Sarıçam
21-22 Nisan 2018
AYDIN(KUŞADASI) – SHOTOKAN-GOJU RYU-SHITO RYU
DÜZCE -SHOTOKAN
Kaynak: TKF