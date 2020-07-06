Kyokushin, Ashihara’nın Sorunlarını ve de Hukuki Durumunu Mutlaka Kararlılıkla Çözeceğiz!

Karatenin tek çatı altında olması ve Ashihara, Kyokushin grubunun TKF bayrağı altında ‘Oss’ seslerinin yükselmesi neredeyse 30 yılı aşan bir sorun olarak karşımıza çıkar! Esat Başkan’nın göreve geldiğinde SİYAHKUŞAK Web.’in yaptığı haber, “Karate Tek Çatı Olur mu?” şeklindeydi. Buna paralel sorumuz TKF Başkan Adayı Aslan Abid Uğuz’a geldi. Uğuz; “Ben bu stili, küçükken yetiştirme yurduna terkedilen bir bebeğe benzetiyorum. Şimdi büyüyen bu çocuğu öz ailesi (TKF) biraz da mahalle baskısıyla almaya çalışıyor fakat ona sahip çıkan (Wushu Fed.) kurum ise bırakmak istemiyor.” dedi. En ‘FLAŞ’ tespit röportajın içinde;

F. Vural YILMAZ: Karate Federasyonu, karatenin tek çatı altında aynı federasyonda olması için yakın dönem önce bir çalışma yaptı ve bunda kısmi bir başarı yakalandı. Kyokushin, Ashihara ve benzer ekollerin entegresiyle asıl olan hedeflendi. Bu kısmi başarıyı biraz daha yukarıya taşımayı düşünüyor musunuz?

Aslan Abid Uğuz: “Kyokushin, Ashihara ile ilgili olarak kısmi de olsa bir başarı sağlandığı konusunda sizinle hem fikir olmak isterdim fakat bu konuda farklı düşünüyorum. Ben bu stili, küçükken yetiştirme yurduna terkedilen bir bebeğe benzetiyorum. Şimdi büyüyen bu çocuğu öz ailesi (TKF) biraz da mahalle baskısıyla almaya çalışıyor fakat ona sahip çıkan (Wushu Fed.) kurum ise bırakmak istemiyor. Kyokushin, Ashihara’nın yeri Karate Federasyonu olmalıdır. Maalesef hukuki ve fiili duruma bakıldığında ise Wushu Federasyonu bünyesindedir. Uluslararası faaliyetleri çok kısıtlıdır ve federasyonundan destek görememektedir. Antrenörlerin denklik sorunu vardır. Oluşan belirsizlikler sonucu bu spor ve sporcular adeta kimlik bunalımı yaşamaktadır. Tüm bunları değerlendirdiğimizde kısmi de olsa bir başarıdan söz etmek mümkün değildir. Yapmaya çalışmak ya da yapıyor gibi görünmekle yapıp başarmak ayrı bir şeydir. Biz yönetime geldiğimizde Kyokushin, Ashiharanın sorunlarını ve de hukuki durumunu mutlaka kararlılıkla çözeceğiz. Ayrıca Full Contact Karatenin sert algısını yeri geldiği zaman Karate Sporunun imajında belli yerlerde kullanmak istiyoruz.”

“WKF çatısı altında Shotakan dışındaki Goju-ryu, Shito- ryu, Wada-ryu stillerinin de kendi içinde bir bütünlük sağlaması için tüm çalışmaları yapacağız.”

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