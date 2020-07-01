Flaş! SİYAHKUŞAK E Dergi Yayınlandı

SİYAHKUŞAK Dergi de Neler Var;
4 | Editör’ün Notu
6-7 | Haberler
8 | Haber – WKF’nin yap boz oyunu
9 | Haberler
10 | Haber – Erdal Buga
11 | Haberler
12 | Haber – Tünelin sonunda bir ışık olabilir
13 | Bruce Lee’nin esrarengiz imzası
21 | Enter The Fat Dragon’da Donnie Yen’e kilo aldırdılar
36.37 | Bu covit az değil, tam “19” etki!
45 | Dojolar – Amasya Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü
46.47 | Sambonun doğuşu
50 | En iyi aksiyon filmleri: ‘The Jackal’
51 | Rocky’e ilham kaynağı olan sahne
52.53 | Haber Analiz – Wushu, tekelin pençesinde çıkış arıyor!
54.57 | Saim Girgin – Albüm Yaprakları
58 | Bruce Lee’den fark yaratan çalışma
59 | Bruce Lee: ‘Özel’
62 | Unutulmadı – Kaleci Oliver Kahn’ın unutulmaz Kung-fu dersi
Röportajlar:
14.20 | Röportaj: Aslan Abid Uğuz – Koşulsuz biat edenlerden,
26.33 | Röportaj: Hasan Çifci – Benim dileğim herkesin,
39.43 | Röportaj: Kemal Yolcu – Başarının sürdürülebilir olması,
Yazarlarımız:
5 | F. Vural Yılmaz – SİYAHKUŞAK – Çatının adı savaş sanatları
22.23 | Salih Çam – Çözümler Bulvarı: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”
24.25 | Ercan Şarbat – 47 Ronin
34.35 | Hamdi Çevik – Yorumlar – Karate sporu, karantina süreci ve yarışmalar
38 | Kemal Yolcu – Karakuşak – Wushu neden tam olimpik olmasın
44 | Hilal Kahraman – Şiir Dünyası – Ve lillahi artık bahar gelsin,
48.49 | Timuçin Karahan – Shito Ryu Neferi ve Karate aşığı
60.61 | Süreyya Ağıl – Diyorum ki: Pandemi sürecinde sağlıklı ve fit kalmak