Flaş! SİYAHKUŞAK E Dergi Yayınlandı

SİYAHKUŞAK E Dergi-Oku:

SİYAHKUŞAK Dergi de Neler Var;

4 | Editör’ün Notu

6-7 | Haberler

8 | Haber – WKF’nin yap boz oyunu

9 | Haberler

10 | Haber – Erdal Buga

11 | Haberler

12 | Haber – Tünelin sonunda bir ışık olabilir

13 | Bruce Lee’nin esrarengiz imzası

21 | Enter The Fat Dragon’da Donnie Yen’e kilo aldırdılar

36.37 | Bu covit az değil, tam “19” etki!

45 | Dojolar – Amasya Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü

46.47 | Sambonun doğuşu

50 | En iyi aksiyon filmleri: ‘The Jackal’

51 | Rocky’e ilham kaynağı olan sahne

52.53 | Haber Analiz – Wushu, tekelin pençesinde çıkış arıyor!

54.57 | Saim Girgin – Albüm Yaprakları

58 | Bruce Lee’den fark yaratan çalışma

59 | Bruce Lee: ‘Özel’

62 | Unutulmadı – Kaleci Oliver Kahn’ın unutulmaz Kung-fu dersi

Röportajlar:

14.20 | Röportaj: Aslan Abid Uğuz – Koşulsuz biat edenlerden,

26.33 | Röportaj: Hasan Çifci – Benim dileğim herkesin,

39.43 | Röportaj: Kemal Yolcu – Başarının sürdürülebilir olması,

Yazarlarımız:

5 | F. Vural Yılmaz – SİYAHKUŞAK – Çatının adı savaş sanatları

22.23 | Salih Çam – Çözümler Bulvarı: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”

24.25 | Ercan Şarbat – 47 Ronin

34.35 | Hamdi Çevik – Yorumlar – Karate sporu, karantina süreci ve yarışmalar

38 | Kemal Yolcu – Karakuşak – Wushu neden tam olimpik olmasın

44 | Hilal Kahraman – Şiir Dünyası – Ve lillahi artık bahar gelsin,

48.49 | Timuçin Karahan – Shito Ryu Neferi ve Karate aşığı

60.61 | Süreyya Ağıl – Diyorum ki: Pandemi sürecinde sağlıklı ve fit kalmak