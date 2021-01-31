Savaş Sanatlarının Tam Merkezi! “SİYAHKUŞAK E Dergi” Yayında!

Savaş Sanatlarının Tam Merkezi…

Flaş: SİYAHKUŞAK Dergi Yayında! Türk savaş sanatlarının merkezi 2’nci sayısı ile okurlarıyla buluşuyor. Salgının tekrar tavan yaptığı bu dönemde haberleri, özel yazıları ve güçlü yazar kadrosuyla dövüş sanatlarınn sesi-soluğu olacak ve gündemin ana konularına ışık tutacak.

Bu sayıda özellikle 3 yazarımız ‘DO’ yu ele aldı artı ve eksileriyle dile getirdi. BBJ’nin ustası Sergio Zimmermann’nın özel açıklaması ve Türk öğrencisi Murat Efendi, SİYAHKUŞAK özel yazarı Karakuşak Kemal Yolcu, Meltem Şahin’in derlediği JKD dosyası, karatenin olimpiyatla sınavı, UFC’den Bellator’a dev transfer gbi konular sayfalarımızda yer aldı.

Dev yazar kadromuz içinde Salih Çam, Fatih İnce, Hamdi Çevik, Hakan Alpay, Şefik Gülten, Kemal Yolcu, Celal Akgül, Zülküf Turean, Timuçin Karahan ve Hilal Kahraman çok değerli yazılarıyla siz değerli okurlarımızla buluştu.

Gelecek sayılarda yenilikler sizi bekliyor olacak! Özellikle pandemi sonrası partnerli ve resimli teknik sayfalar şüphesiz yer alacak. Branşların çoğunu yazı, resim, teknik olarak sayfalara taşıma gayretimiz devam edecek ve neredeyse katolog bir sayı olacak.

SİYAHKUŞAK Web. ve E Dergi camianın gündemini siz değerli okur ve ziyaretçilerine yansıtmaya devam edecek. Haydi buyrun E Dergi’nin yeni sayısına!

SİYAHKUŞAK E Dergi, Ocak 2021, Sayı: 2