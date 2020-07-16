FLAŞ! CORVOS TEAM, UFC FİGHT ISLAND’DAN ZAFERLE DÖNÜYOR…

Ultimate Fighting Championship’in (UFC) organize ettiği UFC Fight Island etkinliği 15 Temmuz 2020 Çarşamba gecesi Abu Dhabi’de start aldı. Fight Island’ın bu etkinliğinde bir süpriz vardı! Corvos Team’ın dövüşcüsü Flyweight Liana Jojua rakibi Diana Belbita karşısında zafer çığlığı attı.

UFC Fight Island, Abu Dhabi’nin Yas adasında 15 Temmuz 2020 Çarşamba gecesi hayat buldu. Türkiye’den Corvos Team ile hazırlanan Liana Jojua rakibi Diana Belbita karşısında kafeste arm bar ile galip geldi.

Daha önce Corvos Combat ile anlaşan Gürcü asıllı Rusya vatandaşı Liana Jojua, galibiyet adına bir süreden beri Baş antrenör Burak Değer Biçer’in gözetiminde ciddi idmanlar yaptı. Emeğinin karşılığı kafese yansıdı ve zorlu başlayan maç ilk raundda taçlanarak bitti.

Jojua’nın geçtiğimiz yıl Eylül ayında UFC 242’de oktagona çıkmış ve rakibi Sarah Moras karşısında ilk UFC tecrübesini yapmıştı. Kamp sürecinin ardından Jojua, ikinci maçında rakibi Diana Belbita karşına bu sefer galibiyet için çıktı ve pes ederek ilk zaferini Corvos Team ile kazanmış oldu.