UFC Fight Night 132 Singapur’da gerçekleşti. Gecenin ana maçında yarı orta siklet dövüşçüleri Donald Cerrone ile Leon Edwards karşı karşıya geldi.

Organizasyonun yarı orta siklet ana maçı 5 raunt sürerken mücadelenin sonunda Edwards, rakibini puanla mağlup etmeyi başardı. İki dövüşcüden Edwards’ın hanesi çıkış içine girerken Cerrone bir kez daha mağlubiyet ile kötü gidiş trend yaptı.

Galibiyet serisini bu maçla birlikte 6’ya trmandıran Edwards, diğer yanda Cerrone 5 maçtaki

4.mağlubiyete imza attı.

Tyson Pedro ile Ovince Saint Preux gecenin yan ana maçında hafif ağır siklet dövüş maçı için karşılaştı. Saint Preux, rakibini ilk rauntda pes ettirirken 4.galibiyeti aldı.

UFC Fight Night’ın diğer ana kart maçlarında Jessica Eye, Jessica-Rose Clark’ı,

Jingliang Li ise Daichi Abe’yi puanla mağlup etti.