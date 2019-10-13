  • Anasayfa/
  • Boks/
  • Madalyamız Tamam, Askerimize Selam, BUSENAZ SÜRMENELİ DÜNYA ŞAMPİYONU…
  • /

    13 Ekim 2019

    tarihinde eklendi.

Madalyamız Tamam, Askerimize Selam, BUSENAZ SÜRMENELİ DÜNYA ŞAMPİYONU…

SİYAHKUŞAK

Rusya’nın Ulan Ude kentinde devam eden Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda final müsabakasına çıkan sporcumuz Busenaz Sürmeneli rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı.

F. Vural YILMAZ

Rusya’nın Ulan Ude kentinde Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonas 69 kilo yarı final müsabakasında ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, ev sahibi Rus rakibi Saadat Dalgatova’yı mağlup ederek finale yükseldi.

Final müsabakasında Busenaz Sürmeneli, Çinli rakibi Liu Yang’ı mağlup ederek altın madalya kazandı ve Dünya Şampiyonu oldu. Maç sonu asker selamı veren Busenaz gönüllere taht kurdu.

Benzer İçerikler
Avrupa Açık Siklet Pencak Silat Şampiyonası Amsterdam’da Gerçekleşti…
Flaş Avrupa Açık Siklet Pencak Silat Şampiyonası Amsterdam’da Gerçekleşti…
Türkiye Karate Federasyonu Yönetim Kurulu, Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili bir mesaj yayımladı.
Haberler Türkiye Karate Federasyonu Yönetim Kurulu, Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili bir mesaj yayımladı.
Olay Maçtaki Dövüşcünün Batuhan Akduman Olmadığı Ortaya Çıktı
Haberler Olay Maçtaki Dövüşcünün Batuhan Akduman Olmadığı Ortaya Çıktı
Yurtdışı Türkleri Karate Federasyonu(YTKF) Başkanı Seçiyor…
Flaş Yurtdışı Türkleri Karate Federasyonu(YTKF) Başkanı Seçiyor…
Türkiye, Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası’nı 5 madalya ile tamamladı
Manşet Türkiye, Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası’nı 5 madalya ile tamamladı
Karate 1 Premier Lig’in Rusya etabında 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz
Haberler Karate 1 Premier Lig’in Rusya etabında 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz
  • Site İçi Yorumlar

Bültene Kaydol Anında Haberdar Ol !