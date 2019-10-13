Madalyamız Tamam, Askerimize Selam, BUSENAZ SÜRMENELİ DÜNYA ŞAMPİYONU…

Rusya’nın Ulan Ude kentinde devam eden Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda final müsabakasına çıkan sporcumuz Busenaz Sürmeneli rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı.

F. Vural YILMAZ

Rusya’nın Ulan Ude kentinde Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonas 69 kilo yarı final müsabakasında ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, ev sahibi Rus rakibi Saadat Dalgatova’yı mağlup ederek finale yükseldi.

Final müsabakasında Busenaz Sürmeneli, Çinli rakibi Liu Yang’ı mağlup ederek altın madalya kazandı ve Dünya Şampiyonu oldu. Maç sonu asker selamı veren Busenaz gönüllere taht kurdu.