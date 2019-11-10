Yurtdışı Türkleri Ju-Jitsu Federasyonu (YTJJF) ve Türkiye Ju-Jitsu Federasyonu (TJJF) Arasında İşbirliği Protokolü 09.11.2019 Tarihinde Almanya’da imzalandı.

YTJJF ve TJJF yetkilileri Almanya’nın Hannover Şehrinde biraraya geldi. Yurtdışı Türkleri Ju-Jitsu Federasyonu adına İlhan Değirmenci, İsmail Koldere, Kadın Kolları Başkanı, Sayın Shaghayegh Koldere-Rezaei ve Emre Kutlu’nun katılımı ile Türkiye Ju-Jitsu Federasyonu As Başkanı M.Çetin Karakurt Başkanlığında toplanarak, iki kardeş federasyon arasında birlikte çalışma protokolu ön hazırlık mutabakatı imzalandı.

Konu ile ilgili yapılan basın duyurusunda; ”Türkiye’nin dışında, Ju-Jitsu branşı sporcuları arasında birlik ve beraberliği sağlayan, bilgi ve becerileri en üst seviye’ye ulaşmış sporcuların Türk Ju-Jitsu Milli Takımlarına kazandırmak, Türkiye ve Dünya’daki birçok ülkenin, Türkiye Jujtsu Federasyonumuz ile iletişimini, koordinasyonunu saylamak amacı ile kurulmuş olan, Yurtdışı Türkleri Ju-Jitsu Federasyonu Yönetim Kurulu ile, aramızda yapmış olduğumuz birlikte çalışma protokolu ön hazırlık çalışmasını imzalamış bulunarak, kardeşliğimizi perçinlemiş olduk.” dedi.

Yurtdışı Türkleri Ju-Jitsu Federasyonu Kurucu Başkanı İlhan Değirmenci, YTJJF olarak Türkiye Ju-Jitsu Federasyonu (TJJF) ile aramızda imzalamış olduğumuz birlikte çalışma protokolu, Türk sporuna ve sporcusuna olan sorumluluğumuzu daha da arttırdı. Bu sorumluluk duygusu ile çok çalışmamız gerektiğine inanıyorum. YTJJF ve TJJF Kardeşliği Türk Sporuna hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.