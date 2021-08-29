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KARATENİN VE MÜCADELE SPORLARININ TÜRK SPORUNA VURDUĞU TOKAT

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MURAT DELİHASAN, KARATE FEDERASYONU BAŞKAN ADAYI

58 okunma — 29 Ağustos 2021 15:24
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SİYAHKUŞAK

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Karate Milli Takım Teknik Direktörü Murat Delihasan, Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığı’na aday olduğunu resmen duyurdu. Delihasan, “Camiadaki arkadaşlarımız, ağabeylerimiz, hocalarımız ile yaptığımız istişarelerin sonucunda aday olmamız konusunda teveccühte bulundular” dedi.

Kayseri Öğretmenevi’nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan Delihasan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda karatede güzel bir başarı elde ettiklerini söyledi. Başkan adaylığı konusunda, “Acımız tazeydi, böyle bir düşüncemiz yoktu. Rahmetli ağabeyimin hedefi olan olimpiyat oyunlarının üzerimize yüklediği vazifeden dolayı yorum yapmayı, daha doğrusu bu konu ile ilgili bir şey  düşünmeyi yakıştırmadığımız için olimpiyat sonrası değerlendirmek üzere işimize yoğunlaşdık.” dedi

Rahmetli ağabeyi Esat Delihasan’nın bu konuda çok büyük emekleri olduğunu belirten Murat Delihasan, “Bizler de bu emaneti en iyi şekilde sonuçlandırmak, rahmetli ağabeyimin hayalini gerçekleştirmek için elimizden geleni yaptık çok şükür. Oyunlarda 4 tane madalya ile karatede dünyada en çok madalyayı alan ülke olma unvanı kazandık. Türkiye’de de en başarılı, en fazla madalya alan branş olarak bunu sonuçlandırmış olduk. Bu bakımdan mutluyuz, gururluyuz.” diye konuştu.

Olimpiyat oyunları sonrası bir seçim sürecine girdiklerini kaydeden Delihasan, “Camiadaki arkadaşlarımız, ağabeylerimiz, hocalarımız ile yaptığımız istişarelerin sonucunda aday olmamız konusunda teveccühte bulundular. Biz de aday olmak için karar aldık. İnşallah o teveccühe layık olmaya çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

 

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