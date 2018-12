Flaş! WT’den Büyük Onur; “İrem Yaman Yılın En İyi Bayan Sporcusu.”

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından Yılın en iyi bayan sporcusu seçilen İrem Yaman ise, “Özellikle son 1 yıl içinde çok önemli başarılar elde ettim. Tarihe geçecek başarılara imza attım. Beni bu ödüle layık görenlere teşekkür ediyorum. Başarılarımı devam ettirmek için çalışmaya devam edeceğim” dedi.

İrem Yaman sosyal medya hesabından yaptığı diğer bir açıklamada sevinçini paylaştı; “Başardık! Dünya Tekvando Federasyonu tarafından “Yılın En Başarılı Kadın Sporcusu” ödülüne layık görüldüm. Ülkeme arka arkaya 8 altın madalya getirmenin gururunu yaşadığım bir seneyi, böyle anlamlı bir ödül ile taçlandırdığım için çok ama çok mutluyum. Bir sene boyunca, bu kadar yoğun bir tempoda çalışmak, ve her ay bir uluslararası turnuvaya katılmak inanın hiç kolay değildi. Ama dün gece sahnede ödülümü alırken bir şeyi daha da iyi anladım; başarının tadı uğrunda ödediğiniz bedellerin büyüklüğü ile doğru orantılı. Başarımda payı olan herkese; kulübüme, milli takımıma, antrenörlerime, sponsorlarıma çok teşekkür ederim. Hedeflerime, galibiyetlerim kadar mağlubiyetlerimden çıkardığım derslerden de güç alarak ilerliyorum. Bu zorlu yolda elimi asla bırakmayan ailem ve bana ışık tutan ekibim, hayattaki en büyük şansım. Sene boyunca benden desteğini esirgemeyen sizlere de minnettarım. Dualarınız, güzel sözleriniz ve bana olan inancınız ile daha da güçlendim. Dilerim, sporun her dalında altın madalyaları, bu ve benzeri ödülleri ülkemize daha sık getirebiliriz. Çünkü her şeyden önemlisi, bu başarıların her biri geleceğimiz olan çocuklar için çok büyük bir ilham kaynağı. Nice zaferlere..”