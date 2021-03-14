Sıradaki içerik:

‘’ Derviş Ruhlu Bir Samurayın Bilgelik Yolculuğu’’ 

e
sv
  • Anasayfa
  • Haberler
  • KARATE 1 PREMİER LEAGUE’İN İSTANBUL ETABINDA ZİRVE TÜRKİYE’NİN

KARATE 1 PREMİER LEAGUE’İN İSTANBUL ETABINDA ZİRVE TÜRKİYE’NİN

38 okunma — 14 Mart 2021 20:30
avatar

SİYAHKUŞAK

Yorum Yaz

Favorilere Ekle
  • e

    Mutlu

  • e

    Eğlenmiş

  • e

    Şaşırmış

  • e

    Kızgın

  • e

    Üzgün

WOW Convention Center’daki Karate 1 Premier League’de Türkiye 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronzla ilk sırada yeraldı. Serap Özçelik Arapoğlu, Eray Şamdan ve Erkek Kata Milli Takımı altın madalya aldı.

‘Karatenin Şampiyonlar Ligi’ olarak nitelendirilen Karate 1 Premier League’de Türkiye fırtınası esti. Karatecilerimiz Yeşilköy’deki WOW Convention Center’da düzenlenen organizasyonun üç altın, dört gümüş ve üç bronz madalya kazanan Türkiye genel sıralamada ilk sırayı aldı.
Kadınlar kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu ve erkekler kumite 60 kiloda Eray Şamdan organizasyonu altın madalya ile tamamladı. 50 kiloda dünya sıralamasında bulunan Avrupa ve dünya şampiyonu Arapoğlu finalde Alman rakibi Shara Hubrich’i 4-2 mağlup ederek zirveye çıktı. Eray Şamdan 60 kilo finalinde Azeri Firdovsi Farzaliyev’i zorlu maç sonunda 1-0 mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir’den oluşan Erkek Kata Milli Takımı finalde Mısır’ı geçerek şampiyon oldu.

67 kilo finalinde Mısırlı Ali Elsawy karşısında son 6 saniyeye 3-2 önde giren Burak Uygur 3-3 sona eren maçı ilk sayı avantajı rakibinde olduğu için kaybetti ve gümüş madalyada kaldı. Kadınlar +68 kilo finalinde Kazak rakibi Sofya Berultseva karşısında son saniyede vurduğu jodan geri ile üç puan alan ve maçı 4-4’e getiren Meltem Hocaoğlu Akyol rakibine hakem kararıyla 3-2 yenildi ve gümüş madalyada kaldı.

Erkekler katada Ali Sofuoğlu ile kadınlar katada Dilara Bozan İspanyol rakiplerine yenilerek, Karate 1 Premier League’yi ikincilikle tamamladı.

Üç Bronz Madalya

Karate 1 Premier League’de karatecilerimiz üç bronz madalya kazandı. Erkekler katada Azeri Roman Heydarov’u yenen Enes Özdemir ile kadınlar kumite 61 kiloda Ukraynalı Anzhelika Terliuga’yı hakem kararıyla 5-0 mağlup eden Merve Çoban üçüncülük kürsüsüne çıktı. İki Türk takımının buluşmasında Buse Danaman, İdil Polat ve Didem Bakır’ı yenen Ayşe Yılmaz, Hayrünnisa Çiğirdik ve Hazel Balık’tan kurulu Türk takımı ülkemize kadınlar takım katada bronz madalya kazandırdı.

kaynak: TKF

Benzer İçerikler
‘’ Derviş Ruhlu Bir Samurayın Bilgelik Yolculuğu’’ 
Karate ‘’ Derviş Ruhlu Bir Samurayın Bilgelik Yolculuğu’’ 
8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda 4. Gün
Haberler 8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda 4. Gün
Karate 1 Premier League’de Final Günü
Haberler Karate 1 Premier League’de Final Günü
İkinci Gün İki Final ve Altı Üçüncülük Vizesi
Haberler İkinci Gün İki Final ve Altı Üçüncülük Vizesi
Karate 1 Premier League İstanbul Etabında İkinci Gün
Haberler Karate 1 Premier League İstanbul Etabında İkinci Gün
Karate 1 Premier League’in İstanbul Ayağında Türk Karateciler 5 Dalda Final Gördü
Haberler Karate 1 Premier League’in İstanbul Ayağında Türk Karateciler 5 Dalda Final Gördü
  • Site İçi Yorumlar
En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Bültene Kaydol Anında Haberdar Ol !