Wushu Kartal’ın İlk Tatami Sınavı

Okullararası wushu Sanda Taolu İstanbul Şampiyonası

11-13 Mart 2019 tarihleri arasında Bağcılar olimpik spor salonu’nda yapıldı. Şampiyonaya 550 Sanda, 200’e yakın da Taolu sporcu madalya mücadelesi verdi.

Wushu çalışmalarını Kartal gençlik spor ilçe müdürlüğü bünyesinde Antrenör Kemal Yolcu nezaretinde sürdüren öğrenciler ilk kez madalya için tatamiye çıktı. Bağcılar olimpik spor salonu’nda 3 gün süren Wushu Okullararası İstanbul il Şampiyonasına, Wushu Kartal şampiyonayı başarı ile tamamladı.

Şampiyona öncesi hazırlık ve şampiyona süresince desteği esirgemeyen veliler özelikle teşekkür aldı. Şampiyonada mücadele ederek ellerinden geleni en iyi şekilde yapmaya çalışan ve tatamiye çıkarak mücadele eden öğrenciler tatamiye çıkmakla zaten kazanmış olurken tecrübe ve deneyim kazanmış oldular.

Yetkililer, “1.5 yıl önce başlayan wushu çalışmaları İlk defa resmî bir turnuvaya katılarak mücadele etme imkanı buldular. İstanbul okul sporlarında başarı sağlayarak hayatın baharında mücadele ruhu ve kazanma azmi ile geleceğe haklı gurur nakşetmeleri ümit ediyoruz. Hayatın her aşamasında kendilerinde kalıcı bir etki bırakır ve sporu bir yaşam biçimi olarak benimsemelerine vesile olur.” dediler.

Derece giren öğrenciler ve okulları

Kartal Cumhuriyet İlkokulu

Harun Kaya Changuan 20 form 1.ci

Arif Erhan Kocadağ Gunshu 32 Form da 1.ci

Hüsna Kaya Gunshu 32 form da 1.ci

Hazar İnci Sanda 22 kg 1.ci

İlyas Altun Changuan 20 form 2.ci

Yusuf Aycel Changuan 20 form da 2. Ci oldular

Arif Erhan Kocadağ Changuan 32 form da 2.ci

Hüsna Kaya Changuan 32 form da 3.ciPendik Atatürk Ortaokulu

Yiğit Altun Gunshu 32 form 1. ci

Muhammed Osman Aycel Changuan 20 form 1. Ci

Duru Eren Gunshu 32 form 3. cü

Yiğit Altun Changuan 32 form 3.cüKartal Şeyh Şamil Ortaokulu

Sudenur Karakoç Sanda 29 kg 2. ci

Kartal Şehit Şükrü Bayrakçı ilkokulu Ali Tuna Kandemir Sanda 32 kg 3.cü

Ecrin Tuana Dündar Sanda 41 kg 3.cü

Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazanan öğrenciler:

Duru Eren

Yiğit Altun

Sudenur Karakoç