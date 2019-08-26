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  • Kareem Abdul-Jabbar: “Moral bozucu ve gerçekle pek bağı yok!”
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    26 Ağustos 2019

    tarihinde eklendi.

Kareem Abdul-Jabbar: “Moral bozucu ve gerçekle pek bağı yok!”

Tarantino’nun “Bir Zamanlar Hollywood’da” adlı filmi  ortalığı karıştırdı!Kızı Shannon Lee’den sonra Bruce Lee’nin yakın arkadaşı Kareem Abdul-Jabbar’dan filmi özensiz ve ırkçı olmakla tanımlarken, “Gerçekle alakası yok” dedi. 

Kareem Abdul-Jabbar

Tarantino’nun “Bir Zamanlar Hollywood’da (Once Upon A Time In Hollywood) adlı yeni filminde yer alan Bruce Lee tasvirini oyuncu  kızı Shannon Lee, eleştirmiş ve efsanevi oyuncuyu “Saçma sapan ve kibirli bir pislik” gibi resmettiği için umutlarının yıkıldığını söylemişti. Üzerinden çok geçmedi ve Kareem Abdul-Jabbar’dan’dan Shannon Lee’ye destek geldi.

Bir Zamanlar Hollywood’da filmindeki Bruce Lee tasviri hakkında konuşan eski NBA yıldızı ve Bruce Lee’nin yakın arkadaşı Kareem Abdul-Jabbar’dan Tarantino’nun filmini özensiz ve ırkçı olmakla tanımlarken, “Gerçekle alakası yok” dedi. Jabbar, Lee sahneleri için “Özensiz ve az çok ırkçı” dedi.

Sahnelerin “Moral bozucu ve gerçekle pek bağı yok” diye niteleyen  Jabbar, Lee ile birlikte 1973 yapımı Ölüm Oyunu’nda (Game of Death) yer aldı. The Hollywood Reporter’da yazdığı köşesinde “Tarantino’nun Bruce’u bu şekilde tek taraflı resmetmesi beni rahatsız etti” sözlerine yer verdi.

Jabbar sözlerine şöyle devam etti: “Kibirli, kendini beğenmiş Çinli adamı mağlup eden dublör, orta yaşlı Cliff’in (Pitt) John Wayne tarzı maçoluğu Bruce’un parçalamaya çalıştığı basmakalıp düşünceleri hatırlatıyor”

Öte yandan Moskova’daki basın toplantısında Lee tasvirini savunan ünlü yönetmen Tarantino ise  “Bruce Lee, bir çeşit kibirli bir adamdı. Konuşma biçimine çok fazla bir şey yapmadım” dedi.

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