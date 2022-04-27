UFC PI İÇİNDE UFC ATLETLERİ İLE ÇALIŞMAK...

Yunus Emre Karasakal

UFC atletleri ile çalışmak nasıl bir duygudur? UFC PI Nasıl Bir Yerdir? Buradaki atletlerin günleri nasıl geçer? Ne yerler ne içerler? Hiç merak ettiniz mi? Ben çok ederdim, özellikle dövüş sporlarına yeni başladığım zamanlarda. Şimdi ise kendimi çok şanslı hissediyorum, çünkü zamanında hayranı olduğum bu insanlarla, artık birebir çalışma imkanım var.



Ben Yunus Emre, bir dövüş sporu hocası, atleti ve de hayranıyım. Şu anda Çin’de yaşıyorum ve çoğunlukla Brezilya Jiu-jitsu’su üzerine yoğunlaşmış durumdayım. Zamanında hiç dil bilmeden, ve jiujitsu sporunda bir seviye sahibi olmadan geldiğim bu ülkede, buranın en tanınan BJJ isimlerinden birisi haline geldim. Dünya, Asya ve Asya ülkelerinde altın madalyalar kazandım. ONE Championship, UFC, ve diğer organizasyonlar veya çalışanları ile pek çok ortak çalışma imkanları da edindim. Bu tabi burada bir Türk vatandaşı olarak bana çok gurur veren bir duygu.

Bugün de Siyah Kuşak sitesi aracılığı ile sizinle bazı tecrübelerimi paylaşmak gerçekten benim için çok sevinç verici.

Neyse, tanışma kısmını uzatmayıp hemen konuya girelim!

UFC Atletlerinin İdman Ortamları Nasıl?

Tabi bu sorunun tam bir cevabı yok çünkü her atlet aynı ortamda, aynı takımla çalışmıyor.

Ama yine de pek çok UFC yıldızı ve bir gün UFC’de dövüşmeyi ümit eden atlet, UFC PI (UFC Performance Institute) denen tesislerde idman yapıyor. Bu enstitüler, UFC şirketinin kendisinin açtığı “dövüşçü yetiştirme merkezleri”. Bu merkezlerden, dövüşçüler, seviyelerine ve kontratlarına göre farklı şekillerde yararlanabiliyorlar.

Bu enstitülerden dünyada sadece iki tane var. Bunlardan bir tanesi Amerika’da, diğeri ve en büyüğü ise Şanghay’da. Buradan UFC atletlerinin yanı sıra, ülkenin Olimpik takımları da yararlanmakta.

Bu mekana, biz de diğer profesyonel arkadaşlarımla beraber, davetli uzmanlar & atletler olarak ziyaret ediyoruz ve idman yapıyoruz. Zira bu ortamlar normal olarak halka açık yerler değil. (Resimdeki iki Türk, ben ve Kemal Akagündüz)

Buradaki enstitü, çok büyük! İçerisinde herşey ama herşey, alet edevattan tutun da, hocalarına, aşçılarına kadar, çok profesyonel.

Birden çok kafes, ve ringin yanı sıra, büyük bir mat alanı, sıcak soğuk havuzlar, CYRO merkezi, masaj odaları, O2 testi alanları, çok büyük bir

fitness bölgesi, inanılmaz bir yemekhanesi, masa tenisi masası, oyun oynama odaları vs. içerisinde sayısız imkan mümkün.



Mekanın idman merkezi olarak kullanılmasının dışında, ayrıca biletle girilebilen halka açık ziyaret günleri ve diğer organizasyonlar da yapılmakta ve bu organizasyonlara insanlar büyük ilgi gösteriyor! (Örneğin burada benim de katıldığım bir 5v5 nogi turnuvası da yapıldı. Tabii ki kazanan bizim takım oldu!)

UFC Atletleri Burada Ne yiyorlar?

Bu merkezlere geldiğim zaman, idmanlar tabii ki çok keyifli geçiyor ama benim sürekli yolunu gözlediğim bir diğer şey varsa o da buradaki yemekler!

Burada dövüşçülere verilen yemekler, kullandıkları destek ürünleri vs. hepsi alanında ünlü bir diyetisyen olan, ayrıca bir BJJ siyah kemeri de olan Dr. Reid tarafından yönetiliyor. Haliyle yemek saatlerinde sürekli olarak çok sağlıklı, dengeli ve taze yiyeceğe erişmek mümkün. Aşçılar da yetenekli olduğu için, yemekler gerçekten çok lezzetli oluyor! Rahatça söyleyebilirim ki buradaki atletler olabilecek en iyi şekilde besleniyorlar.

Ana yemeklerin dışında, kendilerine özel olarak hazırlanmış proteinli içecekler, supplementler idman sonrası onları bekliyor. Ayrıca atletlerin sürekli erişebilecekleri içecek, kahve, çay, meyve, ve atıştırmalıklar alabilecekleri noktalar, merkezin çeşitli yerlerinde mevcut.

Yani görülebileceği üzere, bu tesislerden yararlanan atletlerin beslenme imkanları olabilecek en üst seviyede!

UFC PI Atletleri Nasıl İnsanlar?

Eğer ki dövüş sporlarına ilk başladığım zamanlarda bu konuda bir tahminde bulunmuş olsaydım, sanırsam hemen bu insanların ne kadar soğuk, agresif, veya ulaşılmaz olabileceği gelirdi aklıma. Fakat burada çalışma yapabilme imkanı olduktan sonra, bu tarz tahminlerin ne kadar da yanlış olabileceğini bir kez daha bana hatırlattı.

Evet, buradaki atletlerin hepsi çok sıkı çalışıyorlar. Ve bu sporcuların hepsi tabii ki de birer “savaşçı”. O yüzden hepsindeki yoğun odaklanmayı, gücü, kazanma arzusunu gözlemlemek mümkün.

Fakat, belki ben de bir dövüş sanatçısı olduğum için, onlara bu göz ile baktığım zaman birden hepsinin ne kadar normal, ne kadar içimizden biri olduklarını görebiliyorum.

Bu insanların hepsi çoğunlukla gencecik. Utangacı var, agresifi var. Asık suratlısı var, sürekli güleni var. Aynı gayet sıradan insanlar gibi.

Ayrıca bu çocukların hepsi varlıklı ailelerden gelmiyor maalesef. Pek çoğu kendilerine hayatta yer edinebilmek için, tabi bu işten de büyük keyif aldığı için, bu işe atılmış. O yüzden gözlerine baktığınız zaman umut ve başarıya olan doymaz bir açlık görüyorsunuz.

Belki biraz buranın kültürü ile de alakalı, aynı bizde de olduğu gibi, hocalara karşı genelde büyük saygı gösteriyorlar, tabii ki hocalar iddia ettikleri bilginin arkasını doldurabilecek seviyede olduğu sürece!

Yaptığımız Çalışmalar – Bölüm 2

Umarım bu ilgi çekici mekanın kısaca bir tanıtımı hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki yazımda orada yaptığımız çalışmalardan, genel seviyeden, idman şekillerinden vs. bahsedeceğim. İlginizi çekerse, takip etmeye devam etmenizi öneririm.

Şimdilik kendinize iyi bakın dostlar! Şangay’dan selamlar!

Yunus Emre Karasakal