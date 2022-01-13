Flaş! Sensei Mustafa Çak İle Röportaj; “Yüksek Dan olan hocaların Shito-ryuyu kendi menfaatlerine göre kullandığını görüyorum!”

Bir Timuçin KARAHAN röportajı SİYAHKUŞAK Web’de!

Rahmetli Shihan Yenal KARAHAN’ın öğrencisi Shito-ryu Karate’nin duayeni Mustafa ÇAK ile Shito-ryu Karate’nin dünü-bugünü!

Yenal Hoca ile ilk tanışma ne zaman oldu?

– Öncelikle şunu söylemeliyim ki hocamın manevi temsilcileri biziz.

– Şuan diğer hocalar açısından baktığımızda; kimse kusura bakmasın ama Shito-ryu bana göre çok pasifize edildi.

– Yenal hocamın sadece bir hoca olarak değil, bir ağabey olarak tanıdık.

– Ananevisinden uzak, yüksek Dan olan hocaların Shito-ryuyu kendi menfaatlerine göre kullandığını görüyorum ki kendileri yüksek Dan ve kademelere sahip oldukları için kendilerini baş görüyorlar.

– Gördüğüm kadarıyla 5-6. Dan hocalar 3-4 öğrenciyle seans yapıyor.

Ve çok daha fazlası…

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