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  • 1.Türkiye Kupası ve Büyükler Açık Siklet Kyokushin Karate Şampiyonası Düzenlenecek.
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    22 Eylül 2019

    tarihinde eklendi.

1.Türkiye Kupası ve Büyükler Açık Siklet Kyokushin Karate Şampiyonası Düzenlenecek.

SİYAHKUŞAK

1.Türkiye Kupası ve Büyükler Açık Siklet Kyokushin Karate Şampiyonası 05-06 Ekim 2019 tarihlerin arasında Bilecik Kapalı Spor Salonun’da düzenlenecek.

Minikler-Yıldızlar-Ümitler-Gençler 1.Türkiye Kupası ve Büyükler Açık Siklet Kyokushin Karate Şampiyonası 05-06 Ekim 2019 tarihlerinde Bilecik Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşecek.
Müsabaka Kayıtları ise 24 Eylül Salı günü başlayacak. 5 Ekim cumartesi müsabaka kayıtlarının yapılması ve musabakalar ile devam edilirken gün içerisinde açılış seremonisi yapılacak. 1.Türkiye Kupası ve Büyükler Açık Siklet Kyokushin Karate Şampiyonası pazar günü elemeler ile son bulacak.

 

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