ARAS DERİN AKADEMİ’DEN TURKISH OPEN’DA GÖZ DOLDURAN PERFORMAS!

İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonu’nda 12-14 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Turkish Open Karate Turnuvası büyük heyecana sahne oldu. Sakarya’dan turnuvaya katılan Aras Derin Akademi Spor Kulübü‘nün sporcuları performaslarıyla göz doldurdu.

Turnuvanın ilk günü tatamiye çıkan çocukların sevinci görülmeye değerdi.

Sakarya’dan turnuvaya katılan Aras Derin Akademi Spor Kulübü‘nün sporcuları performaslarıyla göz doldurdu. Karate sporunu çok seven Aras Derin Akademi Spor Kulübü’nün azimli minik sporcuları performaslarını kürsüye çıkarak taçlandırdı. 2016 Doğumlu Aras Derin Ercan Turkish Open Uluslararasi karate Turnuvası’nda Ferdi Kata ,Takım Kata ve Ferdi Kumite,Takım Kumite olmak üzere toplam 4 Kategoriden yarıştı. Kulübün başarılı sporcusu 9 maç yaparak ülkemizi Uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etti.

Aras,1 Altın, 1 Gümüş, 1 Bronz madalya  olmak üzere toplam 3 madalya ile turnuvayı tamamladı.

Aras Derin Akademi’nin Başarı Karnesi:

9-10 yaş takım kata erkek Şampiyon 1.lik

8-9 yaş Bayan Takım Kata şampiyon 1.lik

10-11 yaş bayan Takım Kata 3.lük

Işık AYDIN 6-7 yaş Kumitede şampiyon 1.lik

Hasan Yiğit Güleryüz 8-9 yaş   ferdi kumite 3.lük

Tüm sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz  👏🥋🇹🇷

 

