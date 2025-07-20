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ASYA ÖNEL ANISINA MİNİK YÜREKLER TATAMİDE BULUŞTU

ASYA ÖNEL ANISINA MİNİK YÜREKLER TATAMİDE BULUŞTU
Asya Önel Anısına Minik Yürekler Tatamide Buluştu. 
Tekirdağ Çorlu 100. Yıl Kapalı Spor Salonu’nda 18-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşen şampiyonada miniklerimiz gelecek vadetti.

Tekirdağ Çorlu 100. Yıl Kapalı Spor Salonu’nda 18-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşen şampiyonada miniklerimiz gelecek vadetti.

Haber: Vasfi AŞCI – SİYAHKUŞAK

Türkiye Minikler Karate Şampiyonası, 18-20 Temmuz 2025 tarihlerinde Tekirdağ Çorlu 100. Yıl Kapalı Spor Salonu’nda, merhum antrenör Ahmet Önel’in genç yaşta kaybettiği kızı Asya Önel’in anısına düzenlendi.

Türkiye’nin dört bir yanından katılan kulüplerin yoğun ilgi gösterdiği şampiyonada minik karateciler, sergiledikleri performanslarla büyük beğeni topladı.

Minik karateciler, sergiledikleri performanslarla büyük beğeni topladı.

Minik karateciler, sergiledikleri performanslarla büyük beğeni topladı.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanımız Ercüment Taşdemir, müsabakalar sonunda Asya’nın kardeşi Çınar Önel’e şampiyona anısına madalya takdim etti. Ardından düzenlenen buluşmada yönetim kurulu üyelerimiz, hakemlerimiz, antrenörlerimiz ve organizasyon ekibimizle bir araya gelen Başkan Taşdemir, Çorlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı’nın da katılımıyla duygusal bir konuşma gerçekleştirdi.

“Asya’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” diyen Taşdemir, Ahmet Önel hocamıza başsağlığı dileklerini iletti. Şampiyonaya verdikleri desteklerinden ötürü Şenol Doğramacı’ya, Tekirdağ Karate İl Temsilcisi Alperen Çitak’a ve organizasyona katkı sağlayan Av. Murat Meral’e milli takım eşofmanı hediye ederek teşekkür etti.

Türkiye Karate Federasyonu olarak bu anlamlı şampiyonanın gerçekleşmesinde emeği geçen tüm paydaşlarımıza minnettarız.

Ercüment Taşdemir, müsabakalar sonunda Asya’nın kardeşi Çınar Önel’e şampiyona anısına madalya takdim etti.

TKF Başkanı Ercüment Taşdemir, müsabakalar sonunda Asya’nın kardeşi Çınar Önel’e şampiyona anısına madalya takdim etti.

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