Avrupa U15 Güreş Şampiyonası’nda 9 Madalya

Polonya’nın Krakov kentinde düzenlenen Avrupa U15 Güreş Şampiyonasını Türkiye 9 madalya ile tamamladı.

Sona eren Grekoromen Stilde güreşçilerimiz 3 Madalya kazanırken takım olarak da 90 puanla 4.oldu. Şampiyonada tüm maçlarını kazanan 57kg Alperen BERBER finalde güçlü Rus rakibini de yenerek Avrupa şampiyonu olarak Altın madalya kazandı.

52kg Mahmut YILMAZ da finale kadar tüm maçlarını kazandı. Ancak Finalde Rus rakibine yenilince Gümüş Madalya ile yetindi.

62 kg Nihat KARA Bronz Madalya kazandı.

BRONZ madalya mücadelesinde Rus ve Belarus rakiplerine kaybeden 48 kg Murat Fedai AYDIN ile

75 Kg Mert ÇELİK Avrupa 5.si oldular.

Grekoromen Milli Takımımız 90 puanla 4.oldu

Takım Sıralaması ;

1. Rusya

2. Gürcistan

3. Azerbaycan

4. TÜRKİYE

Krakov kentinde düzenlenen Avrupa U15 Güreş Şampiyonasında

Kadın güreşçilerimiz;

1 Altın 1 Bronz Madalya kazandı.

50 kg Tugba DEMİR tüm rakiplerini yendi ve Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazandı. 33 Kg Eda Nur ERSOY Avrupa 3.sü olarak bronz madalya kazandı. 46kg Nazar KAYA ve 62 Kg Duygu GEN ise Avrupa 5.si oldular.

Türkiye 9 madalya ile tamamladı.

Milli takımımız Serbest Stilde; 1 Altın, 1 Gümüş,

2 Bronz

Kadınlarda

1 Altın, 1 Bronz,

Grekoromende;

1 Altın, 1 Gümüş, 1 Bronz olmak üzere;

Toplamda 3 Altın, 2 Gümüş, 4 Bronz olmak üzere 9 Madalya kazand.