Başkan Esat Delihasan, “Güçlü bir Federasyonuz!”

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, camianın mensuplarını, görev yaptıkları şehirlerde ziyaret etmeye devam ediyor. Bursa’dan yola çıkan Başkan Esat Delihasan, Yalova, Sakarya, Adana ve Ankara’nın ardından İstanbul’u ziyaret etti.

İstanbul karate camiasının organizasyonuyla Vefa Gençlik Merkezi’nde düzenlenen toplantıya iştirak eden Başkan Esat Delihasan’a, Yönetim Kurulu Üyesi Adem Özbektaş ile Mehmet Kör eşlik ederken Karate İl Temsilcisi Cengiz Sanin de toplantıya ev sahipliği yaptı.

Başkan Delihasan, toplantıda yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden bu yana Türk karatesinde her alanda başarıyı hedeflediklerini belirterek, yeni ve en önemli hedeflerinin ise 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları’ndan madalya ile dönmek olduğunu söyledi.

“Güçlü bir Federasyonuz” diyen Başkan Esat Delihasan, “Karate camiası sporcusu, antrenörü, hakemi, yöneticisi ve velisi ile büyük bir aile. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, herkesin federasyonu olduğumuzu aklımızdan çıkarmadan göreve devam edeceğiz. Karatenin temeli olan kulüplerimize yaptığımız yardımlara devam etmeye çalışacağız. Kulüpler ne kadar güçlü olursa Türk Karatesi de o kadar güçlü olur” ifadelerini kullandı.