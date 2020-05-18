BİR RİNGDE, BİRDE MUTFAKTA TEHLİKELİ!

O bir ringde, birde mutfakta tehlikeli! Avatar lakabı ile bilinen Çağan Atakan Arslan Anneler Günü’nde mutfağa girdi, tehlike saçtı!



Avatar lakaplı kick bokscu Atakan Arslan Eşinin Anneler Günü’nü kutlamak için tatlı yaptı. Arslan mikser olmayınca matkapla tatlı için karışım yaptı ve sosyal medya hesabından paylaştı.

Pasta yaptığı o anları takipçileriyle paylaşan Arslan, “Evladına annelik yapan tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.” dedi. Aslan, “Malum karantinadayız pek bir sürpriz yapamadık. Zaten her ne yapsak canım eşimin anneliği karşısında bir hiç! Ben de bari bir tatlı yapayım dedim, niyetlendim mikser yok. Elle çırpınca da istediğim kıvamı alamadım. Ama çareler tükenmez Avatar burada. Matkap darbeli olursa daha bir güzel veriyor kıvamı, bence on numara oldu.” diye söyledi.