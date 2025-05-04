BUDOKAİ MİLLİ TAKIMI WKB 8. AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA 4 ALTIN, 7 GÜMÜŞ, 9 BRONZ KAZANDI
8. Budokaido Avrupa Şampiyonası Macaristan’da düzenlendi
TÜRKİYE BUDOKAİ MİLLİ TAKIMI WKB 8. AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA 4 ALTIN, 7 GÜMÜŞ, 9 BRONZ KAZANDI
Budokaido Milli Takımı Macaristan’da düzenlenen 8. Budokaido Avrupa Şampiyonası’nda 4 Altın 7 Gümüş 9 Bronz toplamda 20 madalya kazanarak tüm Ülkeler içinde 5. sırada yer aldı.
WKB 8. Avrupa Şampiyonası Macaristan’ın Esztergom kentinde bulun Suzuki Arena’da gerçekleşti. Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonu Budokaido Milli Takımı 48 Sporcu 8 Antrenör ile katılım sağladı. Millilerimiz 4 Altın 7 Gümüş 9 Bronz toplamda 20 madalya kazanarak tüm Ülkeler içinde 5. sırada yer aldı.