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BUDOKAİ MİLLİ TAKIMI WKB 8. AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA 4 ALTIN, 7 GÜMÜŞ, 9 BRONZ KAZANDI

BUDOKAİ MİLLİ TAKIMI WKB 8. AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA 4 ALTIN, 7 GÜMÜŞ, 9 BRONZ KAZANDI


8. Budokaido Avrupa Şampiyonası Macaristan’da düzenlendi

TÜRKİYE BUDOKAİ MİLLİ TAKIMI WKB 8. AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA 4 ALTIN, 7 GÜMÜŞ, 9 BRONZ KAZANDI

Millilerimiz Macaristan'ın Esztergom kentinde bulun Suzuki Arena’da başarılı bir performans ortaya koydu

Millilerimiz Macaristan’ın Esztergom kentinde bulun Suzuki Arena’da başarılı bir performans ortaya koydu

Budokaido Milli Takımı Macaristan’da düzenlenen 8. Budokaido Avrupa Şampiyonası’nda 4 Altın 7 Gümüş 9 Bronz toplamda 20 madalya kazanarak tüm Ülkeler içinde 5. sırada yer aldı.

WKB 8. Avrupa Şampiyonası Macaristan’ın Esztergom kentinde bulun Suzuki Arena’da gerçekleşti. Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonu Budokaido Milli Takımı 48 Sporcu 8 Antrenör ile katılım sağladı. Millilerimiz 4 Altın 7 Gümüş 9 Bronz toplamda 20 madalya kazanarak tüm Ülkeler içinde 5. sırada yer aldı.

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