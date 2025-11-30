BÜYÜKLER KARATE MİLLİ TAKIMI, FERDİ DÜNYA ŞAMPİYONASINI İKİNCİ TAMAMLADI!

Mısır’ın Kahire kentinde 27–30 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası başarıyla tamamlandı. Türkiye Büyükler Karate Milli Takımı 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazanarak dünya sıralamasında ikinci sırayı elde etti.

Haber Merkezi

Şampiyonada tam 12 kategoride madalyalar sahiplerini buldu. A Milli Karate Takımımız 9 kategoride madalya mücadelesi verdi ve bu mücadelede 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı. Kahire’de güçlü rakipler arasında sıralamasında ikinci sırayı alması başarı olarak kabul edildi.

Ev sahibi avantajı iyi kullandı

Tarihi şampiyonada ev sahibi Mısır, kürsünün zirvesinde yer aldı. Bunda ev sahibi olması ve 12 kategoride yarışması avantaj sağladı ve birinci oldu.

“Bu başarı; disiplin, emek ve inancın sonucudur.”

Şampiyona sürecinde teknik ekip ve sporcularımızdan birçok açıklamalar yapılılırken millilerimizin kazanma duygusu ve kürsü mücadelesinin yüksek olduğu gözlendi. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir ise şampiyona sonrası yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

Başkan, “Sporcularımızın ortaya koyduğu mücadele ve kazandıkları madalyalar bizleri gururlandırdı. Bu başarı; disiplin, emek ve inancın sonucudur. Milli takımımıza destek veren teknik ekibimize, antrenörlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hedefimiz her zaman kürsünün en üst basamağıdır ve bu yolda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.” dedi.

Madalya Alan Millilerimiz:

Eray Şamdan – Erkek Kumite 60 Kg (Altın)

Hasan Arslan – Erkek Kumite 84 Kg (Gümüş)

Berkay Uslu – Erkek Para-Karate (Gümüş)

Enes Özdemir – Erkek Kata (Bronz)

Nesrin Cavadzade – Kadın Para-Karate (Bronz)