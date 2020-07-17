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  • Dakar Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları Yalan Oldu!
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    18 Temmuz 2020

    tarihinde eklendi.

Dakar Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları Yalan Oldu!

SİYAHKUŞAK

Dakar Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları planlanan takvime göre 2022’de yapılması gerekirken 2026’ya ertelenerek yalan oldu!

Senegal Devlet Başkanı Macky Sall’ın önerisi üzerine yapılan geniş çaplı değerlendirmelerin ardından, Dakar  Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’nın 2026’ya ertelenmesi IOC Başkanı Thomas Bach tarafından kabul edildi ve karar IOC Yönetim Kurulu tarafından onaylandı.

Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları 4 yıl ileri değil, geri gitti!

Karar, Senegal başarılı bir şekilde devam eden Gençlik Olimpiyat Oyunları hazırlıklarını sürdürebilmesine de imkan sağlıyor. Şimdiye kadar devam eden hazırlıklardan övgü ile bahseden iki lider, Senegal’in IOC üyesi ve Dakar 2022 Başkanı Mamadou Diagna Ndiaye’ye olan güvenlerini ve Afrika’da düzenlenecek olan ilk Olimpik etkinlik olan Gençlik Olimpiyat Oyunları’nın başarısı için çalışmaya devam edeceklerini ifade ettiler.

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