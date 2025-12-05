DÜNYA GENÇLİK LİGİ VENEDİK 2025
Vasfi Aşçı
04–07 Aralık 2025 tarihleri arasında İtalya’nın Venedik kentinde düzenlenen Dünya Gençlik Ligi – Venedik 2025 için buradayız. Bu önemli organizasyon, karatenin tüm dünya milletleri arasında gelişmesine katkı sağlayan uluslararası bir buluşma niteliği taşıyor.
30 kişilik kafilemizle güçlü bir başlangıç yaptık; inşallah şampiyonayı aynı başarıyla tamamlayacağız. Karate Federasyonumuzun sahip olduğu tecrübenin geliştirilmesi ve dünya çapında daha fazla değer kazanması açısından bu organizasyonu son derece kıymetli buluyorum.
Karate Federasyonumuzun Başkanı, Yönetim Kurulu ve emeği geçen tüm ekibe bu gayretleri için teşekkür ediyorum. Hepinize Venedik’ten saygılarımı sunuyorum.
Mustafa ERTEKİN
