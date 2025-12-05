SON DAKİKA!
TRABZON’UN GURURU HAKEMLER 2026 VİZE SEMİNERİNDE PARLADI
Prof. Dr. İbrahim ÖZTEK: “MÜCADELE SANATLARININ GERÇEK SAHİBİYİZ!”
Prof. Dr. İbrahim ÖZTEK: “MÜCADELE SANATLARININ GERÇEK SAHİBİYİZ!”
Simay Aydın’dan Venedik’te Gümüş Madalya
Simay Aydın’dan Venedik’te Gümüş Madalya
JAPON ASILLI AMERİKALI AKTÖR CARY-HİROYUKİ TAGAVA HAYATINI KAYBETTİ
JAPON ASILLI AMERİKALI AKTÖR CARY-HİROYUKİ TAGAVA HAYATINI KAYBETTİ
TRABZON’UN GURURU HAKEMLER 2026 VİZE SEMİNERİNDE PARLADI
TRABZON’UN GURURU HAKEMLER 2026 VİZE SEMİNERİNDE PARLADI
AHMET ŞAN’IN NET MESAJLARI: “HEDEFİMİZ DAHA GÜÇLÜ BİR HAKEMLİK YAPISI”
AHMET ŞAN’IN NET MESAJLARI: “HEDEFİMİZ DAHA GÜÇLÜ BİR HAKEMLİK YAPISI”
T-MOBİL ARENA İBO ASLAN’I AĞIRLIYOR!
T-MOBİL ARENA İBO ASLAN’I AĞIRLIYOR!
2026 HAKEM VİZE SEMİNERİ: BİLGİNİN, TECRÜBENİN VE USTALIĞIN DERSİ
2026 HAKEM VİZE SEMİNERİ: BİLGİNİN, TECRÜBENİN VE USTALIĞIN DERSİ
ERCÜMENT TAŞDEMİR’LE BAŞLAYAN DEĞİŞİM  
ERCÜMENT TAŞDEMİR’LE BAŞLAYAN DEĞİŞİM  
Türk Karatesinde 2026 Dönemi için Silivri’de Dev Buluşma
Türk Karatesinde 2026 Dönemi için Silivri’de Dev Buluşma
MÜCADELE SPORLARI FESTİVALİ PENDİK’DE GERÇEKLEŞTİ!
MÜCADELE SPORLARI FESTİVALİ PENDİK’DE GERÇEKLEŞTİ!

DÜNYA GENÇLİK LİGİ VENEDİK 2025

DÜNYA GENÇLİK LİGİ VENEDİK 2025
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Vasfi Aşçı
DÜNYA GENÇLİK LİGİ VENEDİK 2025
04–07 Aralık 2025 tarihleri arasında İtalya’nın Venedik kentinde düzenlenen Dünya Gençlik Ligi – Venedik 2025 için buradayız. Bu önemli organizasyon, karatenin tüm dünya milletleri arasında gelişmesine katkı sağlayan uluslararası bir buluşma niteliği taşıyor.
30 kişilik kafilemizle güçlü bir başlangıç yaptık; inşallah şampiyonayı aynı başarıyla tamamlayacağız. Karate Federasyonumuzun sahip olduğu tecrübenin geliştirilmesi ve dünya çapında daha fazla değer kazanması açısından bu organizasyonu son derece kıymetli buluyorum.
Karate Federasyonumuzun Başkanı, Yönetim Kurulu ve emeği geçen tüm ekibe bu gayretleri için teşekkür ediyorum. Hepinize Venedik’ten saygılarımı sunuyorum.
Mustafa ERTEKİN
Karate Federasyonu
Basın ve Medyadan Sorumlu Asbaşkan
           

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.