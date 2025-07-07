Flaş Gelişme! TKF ile YTKF arasında ikili ilişkileri üst düzeye taşındı.

ERCÜMENT TAŞDEMİR, YURTDIŞI TÜRKLERİ KARATE FEDERASYONU’NA ONURSAL BAŞKAN OLDU

Türk karatesi adına flaş gelişme! Yurdışı Türkleri Karate Federasyonu, aldığı MKYK kararı ile TKF Başkanı Ercüment Taşdemir’i Onursal Başkan seçti.

Almanya merkezli Yurdışı Türkleri Karate Federasyonu (YTKF) 05.07.2025 tarihli Merkez Karar Yönetim Kurulu kararı ile TKF Başkanı ve EKF Yönetim Kurulu Üyesi Ercüment Taşdemir’i YTKF Onursal Başkanı olarak atadı. Taşdemir’in Onursal Başkanlığı yurt dışı Türklerinde büyük sevinçle karşılandı.

Yurt dışında Türk karatesini bir çatı altında toplamak ve ivme kazandırmak amacıyla 2013 yılında İlhan Değirmenci öncülüğünde kurulan YTKF, yeni dönemine hızlı bir yapmıştı. TKF ile ikili mutabakatın ardında tüm dış ülkelerde çatı kuruluş olarak toplayıcı görev üstlendi. Federsyonun temel görevlerinden biri olan uluslararası arenada karate çalışan Türk sporcularımıza hizmet götürmek ve başarılı sporcuları Türk karatesine kazandırmak birinci görev haline geldi.

YTKF’nin 05.07.2025 tarihli Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) kararı ile TKF Başkanı ve EKF Yönetim Kurulu Üyesi Ercüment Taşdemir Onursal Başkan seçildi. Taşdemir’in Onursal Başkanı olması ile beraber TKF ile YTKF arasında ikili ilişkiler üst düzeye taşındı.