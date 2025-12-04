Vasfi Aşçı

ERCÜMENT TAŞDEMİR’LE BAŞLAYAN DEĞİŞİM

2026 Hakem Vize Semineri öncesinde Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir’in yaptığı konuşma, sıradan bir açılış konuşmasının çok ötesindeydi. Bu konuşma, yıllardır Türk karatesinde görmezden gelinen sorunları açık bir dille ortaya koyan, aynı zamanda geleceğe yön veren güçlü bir manifesto niteliği taşıyordu.

Taşdemir, camiada yerleşmiş kolaycılık ve “her şey ücretsiz olsun” anlayışına karşı net bir duruş sergiledi. Türk karatesinin artık eski alışkanlıklarla yoluna devam etmeyeceğini, daha disiplinli, değer odaklı ve profesyonel bir dönemin başladığını vurguladı.

SÖZDE DEĞİL, İCRAATTA DEĞİŞİM

Taşdemir dönemini farklı kılan şey, söylemler değil; göreve gelir gelmez ortaya konan somut adımlar oldu. Federasyon yönetimi:

Geçmiş dönemden devralınan LED ekran kira borçlarını kapatarak mali disiplini yeniden sağladı,

Kiralama maliyetlerine son vererek LED ekranları satın alıp federasyonun teknik altyapısını güçlendirdi,

Yaklaşık 6 milyon liralık sponsorluk bularak bu kaynağı doğrudan kulüplere, sporculara ve organizasyonlara yönlendirdi,

Dünya çapında örneği olmayan kablosuz joystick sistemini Türk karatesine kazandırarak hakemlik kalitesini artırdı,

Tüm sporcuların uluslararası arenaya eksiksiz ekipmanla gönderilmesini sağlayarak profesyonel bir standart oluşturdu.

Bu adımlar, Taşdemir’in “mevcut durumu korumak” yerine Türk karatesini baştan aşağı yeniden inşa etmeyi hedeflediğinin açık bir göstergesi oldu.

GÜÇLÜ GELECEK İÇİN TEMELDEN BAŞLAYAN SİSTEM

Taşdemir’in vizyonunun merkezinde, karatenin geleceğini sağlam temeller üzerine kurma anlayışı var. “Zemini güçlü olmayan hiçbir yapı yükselemez” sözleri, bu bakış açısının en net ifadesi.

Bu kapsamda hayata geçirilen Yıldızlar Ligi, Türk karatesinin 10–20 yıllık geleceğini güvence altına alan stratejik bir hamle oldu. Genç karatecilerin rekabet becerilerini geliştirmeyi, müsabaka deneyimlerini artırmayı ve Türkiye’nin her noktasında karateye erişimi kolaylaştırmayı amaçlayan bu proje, uzun vadeli başarı için kritik bir adım.

BEDELCİLİK’ ZİHNİYETİNE NET BİR TAVIR

Konuşmanın en çarpıcı bölümü, yıllardır amatör sporlarda büyüyen “bedava kültürü”ne yönelik açık eleştiriydi.

Taşdemir bunu şu sözlerle netleştirdi:

“Ücretli mi? Evet arkadaşlar, çünkü yaptığımız işin bir değeri var. Hiçbir şey bedava değil. Yaptığımız sporun değerini bilmemiz lazım.”

Bu ifadeler, Türk karatesinin yeni döneminin temel taşını oluşturuyor. Artık fedakârlık sadece yöneticilerin ve antrenörlerin sırtına yüklenmek yerine, sporun tüm paydaşları tarafından paylaşılacak.

ŞEFFAFLIK, SAYGINLIK VE KURUMSALLIK

Taşdemir, federasyonun mali tablolarından sponsorluklara kadar her konuyu açıkça paylaşarak şeffaflığa büyük önem verdi. Sağlanan kaynakların tamamının kulüplere ve sporculara aktarılması, sistemin ne kadar titizlikle yürütüldüğünü gösteriyor.

Yurt dışı organizasyonlarda Türkiye’ye gösterilen saygı da bunun bir başka yansıması. Taşdemir, Özbekistan’dan Gürcistan’a, Kazakistan’dan Balkanlara kadar birçok ülkede duyduğu ortak yorumu şöyle aktardı:

“Bu kadar büyük ve profesyonel organizasyonları daha önce görmedik.”

Uluslararası arenadaki bu prestij, Türkiye’de bazen hafife alınan çalışmaların aslında ne kadar kıymetli olduğunu ortaya koyuyor.

HAKEMLİKTE YENİ DÖNEM VE EKONOMİK GERÇEKLER

Hakemlerle ilgili ücret düzenlemeleri konusunda da samimi bir açıklık benimsendi. Mevcut ekonomik koşullarda bazı ücretlerin zorunluluktan alındığını dile getiren Taşdemir, 2026’dan itibaren ücretlerin sembolik seviyelere çekileceğini, bazı seminerlerin ise tamamen ücretsiz yapılabileceğini söyledi.

Bu yaklaşım, hem hakkaniyetli hem de gerçekçi bir dönüşümün işaretleri.

KARATENİN MERKEZİNDE BİRLİK RUHU

Taşdemir’in konuşmasında altını çizdiği bir başka nokta ise birlik ve enerji kültürüydü:

“Bir kişi kötü düşünürse, o negatif enerji herkese yayılır.”

Bu cümle, sporun sadece teknik değil; kültürel ve duygusal bir alan olduğunu hatırlatıyor.

Federasyonun lisanslı sporcu sayısının 37 binden 42 bine yükselmesi, bu birlik ruhunun ve sahadaki emeğin bir sonucu.

SONUÇ: TÜRK KARATESİ YENİ BİR ÇAĞA GİRİYOR

Ercüment Taşdemir’in liderliğinde Türk karatesi:

Daha disiplinli,

Daha şeffaf,

Daha yatırım odaklı,

Daha profesyonel,

Ve en önemlisi emeğe değer veren bir yapıya dönüşüyor.

Taşdemir’in mesajı son derece net:

“Bu sporu hak ettiği değere taşıyacağız. Çünkü Türk karatesi bunun çok daha fazlasını hak ediyor.”

Bugün atılan adımlar, sadece bugünün değil, gelecek nesillerin karatesine yön verecek bir dönüşümün temelini oluşturuyor.

2026 ve sonrası, Türk karatesi için yeni ve güçlü bir dönemin başlangıcı olacak.

