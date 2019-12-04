Esat Delihasan: “Hem Türkiye, hem de dünya karatesi olarak üzerimize düşeni yapacağız.”

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2018’den sonra 2022’de de karate branşının Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları programında yer alacağını açıklaması dünya kamuoyunda memnuniyetle karşılandı. Delihasan, “Açıkçası beklediğimiz bir karardı çünkü 2018’de Arjantin’de düzenlenen Oyunlar’da ilk kez yer alan karate branşı, organizatörlerden geçer not almıştı.” dedi.

TKF Başkanı Esat Delihasan, Olimpiyat Oyunları’nda yarışmanın her sporcunun hayali olduğunu belirterek, IOC’nin aldığı kararın, karate branşının gelişimine duyulan güvenin bir yansıması olduğunu söyledi.

Başkan Delihasan, “Genç sporcular için önemli bir motivasyon kaynağı olacağına dikkat çeken Başkan Esat Delihasan, “Açıkçası beklediğimiz bir karardı çünkü 2018’de Arjantin’de düzenlenen Oyunlar’da ilk kez yer alan karate branşı, organizatörlerden geçer not almıştı. Bizzat yerinde izleyen IOC Başkanı Tomas Bach da övgü dolu sözler kullanmıştı. Dolayısıyla IOC’nin almış olduğu karardan dolayı mutluyuz. Hem Türkiye hem de dünya karatesi olarak üzerimize düşeni yapıp, karatenin gelişimini sürdürmesini devam ettirmeliyiz. Bunu istikrarlı bir hale getirdiğimiz zaman, olimpik tüm organizasyonlarda yer alan karate branşının, Yaz ve Gençlik Olimpiyat Oyunları takviminde kalıcı olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.”dedi.

Esat Delihasan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Asbaşkanı Prof. Dr. Uğur Erdener’e de özellikle teşekkür etti. Delihasan, “Sayın Uğur Erdener, geçmişten bugüne karate sporuna büyük destek verdi. Sürecin başından sonuna kadar desteğini derinden hissettik. Bu vesileyle kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum.” dedi.