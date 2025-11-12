EŞMESPOR’DA KRİTİK KARAR: ÖZER GÖREVİNİ SÜRDÜRÜYOR.

Haber: Vasfi Aşçı

Kulüp yönetimi, başkan Mehmet Özer’in istifasını reddetti. Takımın puan kayıpları hızla telafi edilecek ve galibiyet serisi hedefleniyor.

Eşmespor camiasında yaşanan başkanlık tartışması, kulüp yönetiminin kararlı adımıyla sona erdi. Kulüp Başkanı Mehmet Özer, kısa süre önce görevinden ayrılacağını açıklamıştı. Yönetim kurulu, olağanüstü bir toplantı yaparak başkanın yanında olduklarını duyurdu ve istifa talebini oy birliğiyle reddetti.

Kulüp açıklamasında, Başkan Özer’in görevine devam edeceği ve takımın performansını artırmak için çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi:

“Başkanımız Mehmet Özer’in istifasını kabul etmedik. Görevine kaldığı yerden devam edecek. Takımımızın son haftalardaki puan kayıplarını hızla telafi edeceğine ve yeniden galibiyet serisi yakalayacağına inanıyoruz.”

“Eşmespor Hepimizin”

Kulüp, mali zorluklara rağmen tüm Eşme halkını ve esnafını desteğe çağırdı:

“2022 yılında 2. Amatör Küme’den başladığımız bu serüvende takımımızı Süper Amatör Küme’ye taşıdık. Ligde maliyetler arttı ve sponsor ödemelerindeki gecikmeler yönetimimizi zorlamaktadır. Tüm halkımızı ve esnafımızı kulübümüze destek olmaya davet ediyoruz. Eşmespor hepimizin ve gençlerimizin sporda kalması önceliğimizdir.”

Yönetimden Birlik Mesajı

Eşmespor Yönetim Kurulu, kulüp içi dayanışmanın önemine vurgu yaparak, “Dayanışma içinde hareket ederek tüm güçlüklerin üstesinden geleceğiz” mesajını paylaştı. Yetkililer ayrıca, önümüzdeki haftalarda saha performansını yükseltmeye yönelik adımların hızla başlayacağını ve taraftar desteğiyle kulübün başarılı bir grafik çizeceğini belirtti.

