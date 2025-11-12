SON DAKİKA!
MURAT ARKIN: BABAMIN GÖLGESİNİN ALTINDA DEĞİL, IŞIĞINDA YÜRÜMEYİ SEÇTİM!
İSLAM MAKHACHEV İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?
Sakarya Goodyear Emeklilerinden Hüseyin Köken, Son Yolculuğuna Uğurlandı
6. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI’NDE MİLLİLERDEN BÜYÜK BAŞARI
Milli Karateci Eray Şamdan’dan Riyad’da Altın Zafer
BOKSTA ZİRVE MİLLİLERİMİZİN
KARATE MİLLİ TAKIMIMIZ İSLAM KARDEŞLİĞİ VE DAYANIŞMA OYUNLARI’NDA MÜCADELE VERECEK
25. BALKAN ÜMİT, GENÇ, U21 KARATE ŞAMPİYONASI’NDA BÜYÜK ÇOŞKU!
Ali Şahin Balkan Şampiyonası’nda Gurur Duyurdu
Türk Hakemlerinden Balkan Şampiyonası’nda Başarılı Performans
TÜRK MÜCADELE SPORLARI KURULTAYI YENİDEN TOPLANDI
EŞMESPOR’DA KRİTİK KARAR: ÖZER GÖREVİNİ SÜRDÜRÜYOR.

Haber: Vasfi Aşçı

Kulüp yönetimi, başkan Mehmet Özer’in istifasını reddetti. Takımın puan kayıpları hızla telafi edilecek ve galibiyet serisi hedefleniyor.

Eşmespor camiasında yaşanan başkanlık tartışması, kulüp yönetiminin kararlı adımıyla sona erdi. Kulüp Başkanı Mehmet Özer, kısa süre önce görevinden ayrılacağını açıklamıştı. Yönetim kurulu, olağanüstü bir toplantı yaparak başkanın yanında olduklarını duyurdu ve istifa talebini oy birliğiyle reddetti.

Kulüp açıklamasında, Başkan Özer’in görevine devam edeceği ve takımın performansını artırmak için çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi:

“Başkanımız Mehmet Özer’in istifasını kabul etmedik. Görevine kaldığı yerden devam edecek. Takımımızın son haftalardaki puan kayıplarını hızla telafi edeceğine ve yeniden galibiyet serisi yakalayacağına inanıyoruz.”

“Eşmespor Hepimizin”

Kulüp, mali zorluklara rağmen tüm Eşme halkını ve esnafını desteğe çağırdı:

“2022 yılında 2. Amatör Küme’den başladığımız bu serüvende takımımızı Süper Amatör Küme’ye taşıdık. Ligde maliyetler arttı ve sponsor ödemelerindeki gecikmeler yönetimimizi zorlamaktadır. Tüm halkımızı ve esnafımızı kulübümüze destek olmaya davet ediyoruz. Eşmespor hepimizin ve gençlerimizin sporda kalması önceliğimizdir.”

Yönetimden Birlik Mesajı

Eşmespor Yönetim Kurulu, kulüp içi dayanışmanın önemine vurgu yaparak, “Dayanışma içinde hareket ederek tüm güçlüklerin üstesinden geleceğiz” mesajını paylaştı. Yetkililer ayrıca, önümüzdeki haftalarda saha performansını yükseltmeye yönelik adımların hızla başlayacağını ve taraftar desteğiyle kulübün başarılı bir grafik çizeceğini belirtti.

