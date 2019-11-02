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  • Filistin Açık Taekwondo Turnuvası’nda 5’i Altın, 3 gümüş Toplam 8 Madalya
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    3 Kasım 2019

    tarihinde eklendi.

Filistin Açık Taekwondo Turnuvası’nda 5’i Altın, 3 gümüş Toplam 8 Madalya

SİYAHKUŞAK

Uluslararası Filistin Açık Taekwondo Turnuvasında katılan Türk taekwondocular 5’i altın 8 madalya kazanırken takım halinde zirvede yer aldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına puan veren Uluslararası Filistin Açık Taekwondo Turnuvası, Ramallah kentinde düzenlendi. Türkiye, turnuvaya 7’si erkek, 2’si kadın olmak üzere 9 sporcuyla katılırken Türk taekwondocular 5 altın ve 3 gümüş madalya kazandı.

Erkekler 54 kiloda Görkem Polat, 63 kiloda Arslan Demir, 80 kiloda Muhammet Emin Yıldız, 87 kiloda Ferhat Muhammet Saroğlu, kadınlar 73 kiloda Ayşe Asma altın, erkekler 68 kiloda Kutay Çekem, +87 kiloda Muhammed Emin Açıkgöz ile kadınlar 57 kiloda Gülse Polat gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, bu sonuçlarla kadınlarda takım halinde 2’nci, erkeklerde ve genel sıralamada ise ilk sırayı aldı. Milli takım kafilemiz, asker selamı vererek Mehmetçiğe olan desteklerini bir kez daha gösterdi.

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