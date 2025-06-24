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FLAŞ! SADIK SADIK, İSVEÇ KARATE FEDERASYONU BAŞKANI SEÇİLDİ

FLAŞ! SADIK SADIK, İSVEÇ KARATE FEDERASYONU BAŞKANI SEÇİLDİ

SADIK SADIK, İSVEÇ KARATE FEDERASYONU BAŞKANI SEÇİLDİ

Yakup Meletli: “İsveç Karate Federasyonu Başkanlığı’na seçilen Türk kardeşimiz Sadık Sadık’ı en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz!”

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Sadık Sadık, İsveç Karate Federasyonu Başkanı Seçildi. Karate camiamızda bu seçim büyük sevinçle karşılandı. Yazarımız Yakup Meletli, Sadık Sadık’ın başarısını SİYAHKUŞAK okurları için değerlendirdi.

İsveç Karate Federasyonu Başkanlığı’na seçilen Türk kardeşimiz Sadık Sadık’ı en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz! Bu kutlu haber, binlerce kilometrelik mesafeleri aşarak ruhlarımıza dokundu, kalplerimizi tarifsiz bir gururla doldurdu.

İsveç topraklarında yıllardır bir karate dervişi misali, hem sporcu hem de antrenör olarak azimle ter döken, başarıdan başarıya koşan Sadık Sadık hocamızın, İsveç Karate Federasyonu’nun zirvesine yükselmesi, bizler için eşsiz bir onur kaynağı olmuştur. Bu, sadece bir makam değil, aynı zamanda Türk spor insanının evrensel vizyonunun, sarsılmaz azminin ve bitmek bilmeyen çalışkanlığının Avrupa’nın kalbine nakşedilmiş parlak bir nişanesidir.

Bu güzel gelişme, tıpkı bir dojo’daki “Kime” (odaklanmış güç) gibi, genç nesillerimize ilham veren, onların ufuklarını genişleten bir enerji dalgası yaratmıştır. Sadık Sadık hocamızın yolculuğu, bizlere Ganbaru (azimle çalışmak) ruhunun ve Fudoshin (sarsılmaz ruh) prensibinin ne denli büyük kapılar açabileceğini bir kez daha kanıtlamıştır. Aynı zamanda, dünya çapındaki karate camiamıza da yeni bir güç katmış, uluslararası iş birliği ve kardeşlik bağlarını pekiştirmiştir.

Yeni görevinde kendisine üstün başarılar diliyor, İsveç ve tüm dünya karate ailesi için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Biliyoruz ki, o adanmış ruhuyla, İsveç karate’sini yeni ufuklara taşıyacak, saygı ve disiplinle dolu bu kadim sanatı daha da yüceltecektir.

Yolun açık olsun, gönlün ferah olsun ey İsveç Karate Federasyonu Başkanı Sadık Sadık! Bu yolda attığın her adım, hem Türk sporunun hem de dünya karate’sinin geleceğine ışık tutacaktır.

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