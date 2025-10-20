YTKF’de Uluslararası Açılım Devam Ediyor!

İMZALAR ULUSLARARASI ÇALIŞMANIN KANIT BELGESİ

F. Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK

Yurtdışı Türkleri Karate Federasyonu (YTKF)’de söylemler eylemlere dönüşüyor! Son yapılan çalışmalar ışığında kanıt niteliği taşıyan ortak imzalarda, Mali Denetim Kurulu ve Eğitim Kurulu’na atanmalar yapıldı.

YTKF Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK)’nın, 18.10.2025 tarihinde Almanya’da yapmış olduğu çevirim içi toplantısında almış olduğu kararla mali denetim kurulu ve eğitim kuruluna atanmalar gerçekleşti. Yapılan çalışmaların altına atılan imzalar; birliği, beraberliği, kardeşiliği ve ortak çalışmaların adeta kanıt belgesi oldu.

Mali Denetim Kurulu’na Atamalar Yapıldı.

Federasyonun Başkan Vekili Kasım Keleş, YTKF Almanya Koordinatörü Sayın Tohit İlter ve YTKF Türkiye Koordinatörü Sayın Mustafa Altınok, Yurtdışı Türkleri Karate Federasyonu ‘Mali Denetim Kurulu’nda yer aldılar.

Kasım Demir, YTKF Eğitim Kurulu’nda…

Yine aynı toplantıda Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK)’nın Almanya’da yapmış olduğu çevirim içi toplantısında, oy çokluğu ile Kasım Demir, YTKF Eğitim Kuruluna ataması yapıldı.

16 Ülke’de Koordinatörleri Bulunuyor…

Yurtdışı Türkleri Karate Federasyonu (YTKF) açılıma devam ediyor. Yeni döneme hızlı bir giriş yapan federasyon, yapılanma döneminde sağlam temeller atmak istiyor. Başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere hangi ülkede ve nerede bir Karate-Gi’li sporcumuz varsa ulaşmak istiyor! YTKF’nin geldiği son nokta; Onaltı Ülke’de bulunan koordinatörleri ile yapılandırmasını daha da genişletmeye çalışıyor.

Kardeş Ülkelere Bir Sürpriz Geliyor!!!

Türkiye Karate Federasyonu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karate Federasyonu ile Kardeş Federasyon olarak çalışmalarını sürdürmeye devam ederken önümüzdeki günlerde sürpriz ülkelerin de Kardeş Federasyon birlikteliğine dahil olması bekleniyor.