Hakem Camiası Sekabahçe’de İftar Sofrasında Buluştu

Vasfi Aşçı

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği tarafından düzenlenen iftar programı, Sekabahçe’de gerçekleştirildi. Hakemler, gözlemciler, spor camiasının temsilcileri ve basın mensupları aynı sofrada bir araya gelerek Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu paylaştı.

Genç ve tecrübeli hakemlerin yanı sıra futbol camiasına uzun yıllar hizmet etmiş isimlerin de katıldığı programda dostluk, dayanışma ve birlik mesajları ön plana çıktı.

İftar programına katılan isimler şöyle:

• Türkiye Faal Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği Genel Başkanı – Kahraman Minnet

• Mersin Şube Başkanı – Alkan Altan

• Antalya Şube Başkanı – Cevher Ahen

• Balıkesir Şube Başkanı – Hakan Kabak

• Eskişehir Şube Başkanı – Erkan Odabaşı

• Gaziantep Şube Başkanı – Halil İbrahim Eser

• Kırklareli Şube Başkanı – Oktay Erden

• Artvin Şube Başkanı – Egemen Çetin

• Klasman Gözlemcisi – Yusuf Kemal Coşkun

• Genel Sekreter – Engin Aygün

• Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı – Murat Aydın

• Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı – Remzi Demirel

• Kocaeli Futbol İl Temsilcisi – Mitat Ağa

Kocaeli Futbol İl Hakem Kurulu Başkanı Av. Özhan Kurt: Birlik ve Beraberlik Vurgusu

İftar yemeğinin ardından konuşan Kocaeli Futbol İl Hakem Kurulu Başkanı Av. Özhan Kurt, katılımcılara teşekkür ederek bu tür buluşmaların camia içindeki birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade etti. Aynı sofrada buluşmanın dayanışma ve kardeşlik açısından önemli olduğunu belirten Kurt, katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

TÜFAD Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirel: Futbolun Üç Sacayağı

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirel, futbolun futbolcular, hakemler ve yöneticiler olmak üzere üç temel unsurdan oluştuğunu vurguladı. Geçmişte Kocaeli’nin hem futbolcu hem de hakem yetiştirme konusunda önemli bir merkez olduğunu belirten Demirel, bu potansiyelin yeniden canlandırılması gerektiğini ifade etti. Demirel, Kocaeli’den yine başarılı futbolcular ve üst klasman hakemlerin çıkabileceğine inandığını söyledi.

KASKF Başkanı Murat Aydın: Hakemlere Güven Mesajı

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Özhan Kurt’u uzun yıllardır tanıdığını belirten Aydın, hakem camiasında birlik ruhunu güçlendiren çalışmalar yaptığını ifade etti. Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayan Aydın, aynı sofrada buluşmanın spor camiası için önemli bir anlam taşıdığını söyledi. Hakemlerin Türk futbolu için önemli bir görev üstlendiğini belirten Aydın, sporun gelişmesi için tüm paydaşların birbirine güvenmesi ve destek olması gerektiğini dile getirdi.

TFFHGD Genel Başkanı Kahraman Minnet: “Birlik Olursak Daha Güçlüyüz”

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Başkanı Kahraman Minnet ise konuşmasında hakem camiasındaki birlik ve beraberliğin önemine değindi. Zaman zaman farklı düşünceler ve görüşler olsa da aynı çatı altında buluşmanın en büyük güç olduğunu belirten Minnet, kendisinin de bu camianın içinden yetiştiğini söyledi. Hakemliğin büyük bir aile olduğunu ifade eden Minnet, en genç hakemden en tecrübeli gözlemciye kadar herkesin bu camianın bir parçası olduğunu dile getirdi. Birlik ve dayanışma olduğu sürece tüm zorlukların aşılabileceğini belirten Minnet, camiaya sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Kocaeli Futbol İl Temsilcisi Mitat Ağa: Spor Ailesi Aynı Sofrada

Kocaeli Futbol İl Temsilcisi Mitat Ağa da iftar programında yaptığı değerlendirmede spor camiasının aynı sofrada buluşmasının önemli olduğunu belirtti. Ağa, bu tür organizasyonların futbol ailesi içindeki dostluk ve dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

Programda ayrıca uzun yıllar hakemlik camiasına emek veren bazı hakemler ile hakemliğe yeni başlayan genç hakemlere plaket takdim edildi.

Öte yandan Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın hakemler ve basın mensupları da unutulmadı; günün anısına kendilerine özel plaketler verildi.

Program, iftarın ardından yapılan sohbetler ve hatıra fotoğraflarıyla samimi bir atmosferde sona erdi. Spor camiasının farklı kesimlerini bir araya getiren organizasyon birlik ve dayanışma mesajlarıyla tamamlandı.