Hasan ÇİFCİ: “WT ve Wushu Birbirine Hiç Benzemeyen İki Ayrı Sistem.”

CWTO lideri Hasan ÇİFCİ, SİYAHKUŞAK E Dergi’nin röportaj konuğu oldu. Birçok önemli soruya samimi cevaplarıyla WT’nin realitesine ışık tuttarak, “WT ve Wushu birbirine hiç benzemeyen iki ayrı sistem. Aynı çatı altında olmasını doğru bulmuyorum.” dedi. Ayrıca röportajda öne çıkan konular arasında; “Ben iyi hocalar ve iyi öğrenciler yetiştirmeye odaklanıyorum.” diye devam etti.

Sigunk Hasan ÇİFTCİ, sorularımızdan birine, “Wing Tsun hisler ile yapılır, o yüzden çok hızlıdır. Sadece görme ile yapılmış olsa, reflekse oranla geç kalınmış olur. Evet doğrudur biz saniyede 7 den fazla yumruk atarız. Bunda hangi kaslarını kullanacağını bilmek ve vücut esnekliğin çok önemlidir. Zincir yumruklarımızı antrenmanlarımızda sıkça çalışırız. dedi.

Sigunk Çifci’ye, “Wing Tsun’un Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonu çatısı altında toplanmasına bakış açın nedir?” diye sorduk.

“WT ve Wushu birbirine hiç benzemeyen iki ayrı sistem. Aynı çatı altında olmasını doğru bulmuyorum. Avrupa’daki gibi her sistem kendi organizasyonunu kursa daha başarılı olunabilir. Bu bakımdan Avrupa’daki kaliteyi çok daha üst seviyede buluyorum.

Spora değer verildikçe başarının yakalanması daha da kolaylaşıyor. Türkiye’de yasalar gereği Federasyon kurallarına uyulması gerekliliğinden bizde organizasyon olarak elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyoruz.”

Türk Wing Tsuncular arasında dünden bugüne süregelen tartışmalar hep var oldu! Son günlerde bu konu yine tavan yapınca Çifci hocaya sorduk. “Siz, bu süreçte bu olayların herhangi bir tarafında var mısınız?” dedik.

ÇİFTCİ: Benim dileğim herkesin uyum içerisinde olması ve hocalığın ağırlığını koruması. Ben iyi hocalar ve iyi öğrenciler yetiştirmeye odaklanıyorum. Herkese gönülden başarılar dilerim. Zaman içerisinde her iyi hocanın keşfettiği antrenmanlarına kattığı yeni uygulamalar oluyor, bu da bu işin iyi yanı, ancak bu keşifler diğerlerinin yanlış olduğu ve daha az bildiği anlamına gelmez, ben kendi keşiflerimi eğitmenlerimizle paylaşıyorum, paylaştıkça antrenmanlarımda gönül gözümün daha açıldığını fark ediyorum, bu da iyi bir his.

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