İBO ASLAN UFC FİGHIT NIGHIT ABU DABİ KARTIYLA DÖNÜŞ YAPIYOR!

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İbo Aslan ve Billy Elekana maçı için son dakika! Dövüşcümüz İbo Aslan, UFC Fight Night Abu Dabi kartıyla dönüş yapıyor.

26 Temmuz Cumartesi günü Etihad Arena’da oynanacak olan mücadele saat 19.00’da başlayacak. İbo bu sefer Elekana karşısına çıkıyor.

İbo bir önceki maçından kayıpla ayrıldı.

UFC dövüşçümüz İbo Aslan, UFC sahnesinde en kritik mücadelelerden birinde zorlu virajı geçmek istiyor. Bir önceki maçından kayıpla ayrılan İbo Aslan’ın rakibi ise Billy Elekana olacak. UFC Fight Night kapsamında gerçekleşecek bu karşılaşmayı İbo kazanmak ve galibiyet sayısını 15’e yükseltmek istiyor.

Flaş, maç bu cumartesi 19.00’da…

Kaybettiği son maçın ardından eştirilerin odağında kalan dövüşcümüz İbo Aslan ve Billy Elekana, UFC Fight Night Abu Dabi kartında 26 Temmuz Cumartesi günü Etihad Arena’da oynanacak. Mücadele saat 19.00’da başlayacak.

İbo Aslan-Elekana maçı S Sport Plus’tan canlı olarak yayınlanacak.