İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Sabriye Şengül’den Destek!

Bir dönem Survivor’a katılan ve son dönemde MMA çalışmalarıyla dikkat çeken Kick Boks dövüşcümüz Sabriye Şengül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifasının ardından sosyal medya hesabından destek mesajı yayınladı.

Sabriye Şengül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifasının ardından sosyal medya hesabından, “Sayın içişleri bakanımız siz bu ülkeye gece gündüz demeden hizmet ederek çok başarılı güzel işler yaptınız.” dedi.

Şengül devamında, “Halkımızın yararına almış olduğunuz korona virüsü sokağa çıkma yasağından dolayı bazı insanların yapmış olduğu hatalar yüzünden bu kadar başarılı olduğunuz bu görevden istifa etmenizi istemiyor ve kabul etmiyoruz. Bunun sorumlusu siz değilsiniz. Ülkemize yaptığınız hizmetler için size teşekkür ediyor ve sizinle gurur duyuyoruz. İstafa etmenizi istemiyoruz.” diyerek destek verdi.