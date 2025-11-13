“Hafif sıklette tüm görevimi yaptım!”

İSLAM MAKHACHEV İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?



F. Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK

Maddalena kemerini koruyacak, yoksa sıklet atlayan Makhachev double mi yapacak?

Oktagonun iki yıldızı, 16 Kasım 2025 Pazar sabahı MMA severlerin merakla beklediği tarihi karşılaşmada wınner sükse yapacak. Maddalena kemerini mi koruyacak, yoksa sıklet atlayan Makhachev mi yeni şampiyon olacak?

Makhachev welter için doğru zaman olduğunu çoktan söyledi.

Dağıstanlı 34 yaşındaki sporcu, uzun süredir hafif sıklet (lightweight) şampiyonluğunu korurken geçen Mayıs’ta welter sıklete geçiş yaptı. Başarılı dövüşçü, bu maçta kariyerinde ilk kez (77 kg) kategorisinde mücadele edecek ve bu geçiş ile hem fiziksel hem stratejik anlamda onun için büyük bir sınav olacak. Onun mevcut pozisyonu tartışıla dursun, Makhachev welter için doğru zaman olduğunu çoktan söyledi ve maç için geri sayım başladı.

İki buçuk yıl boyunca zirvede yer aldı.

Dövüşcü, iki buçuk yıl boyunca zirvede yer aldıktan sonra, bu yaz hafif sıklet unvanını bırakıp iki kategoride şampiyon olmayı hedefledi. Neden unvanını bırakıp, zaman açısında welter sıklet kemerinin peşinden koşması sorulduğunda, “Hafif sıklette tüm görevimi yaptım, şu an Madison Square Garden’da çifte şampiyonluk ana etkinlikte dövüşmek için en iyi zaman” dedi.