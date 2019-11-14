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  • İsmet Iraz, Vefatının 2. Yıl Dönümünde Kabri Başında Anıldı
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    15 Kasım 2019

    tarihinde eklendi.

İsmet Iraz, Vefatının 2. Yıl Dönümünde Kabri Başında Anıldı

SİYAHKUŞAK

Türk taekwondosunun duayen ismi İsmet Iraz, vefatının 2. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

İsmet Iraz için ilk anma töreni Karşıyaka Mezarlığındakabri başında gerçekleştirildi. Iraz’ın ailesinin yanı sıra Devlet Eski Bakanı Ünal Erkan, Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, eski olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Ahmet Ayık, eski takım arkadaşları ve sporcuları, taekwondo ve spor camiasından sevenleri, minik taekwondocular ile gazeteciler katıldı.

Iraz için ikinci anma töreni ise Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu’nda yapıldı. Buradaki törene,  Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya ve Ömer Altunsoy, daire başkanları ve bakanlık personeli de katıldı.

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