İstanbul Karateciler Spor Kulübü’nden Tarihi Başarı

Türkiye genelinde yedi bölgede eş zamanlı olarak düzenlenen Türkiye Yıldızlar Ligi 2. Etabı, Sakarya ayağında yoğun katılımla gerçekleştirildi. Organizasyonda mücadele eden İstanbul Karateciler Spor Kulübü, elde ettiği sonuçlarla büyük bir başarıya imza attı.

Henüz bir buçuk yıl önce oluşturulan yarışmacı kadrosuyla turnuvaya katılan kulüp, 57’si final olmak üzere toplam 99 madalya kazanarak genel klasman şampiyonu oldu. İstanbul Karateciler Spor Kulübü, bu sonuçla aynı zamanda tüm bölgeler arasında madalya rekortmeni olarak organizasyonu tamamladı.

Kulübün başantrenörü ve spor eğitimcisi, elde edilen başarının kendisi için taşıdığı önemi dile getirerek, “Bu organizasyon benim için bir Dünya Şampiyonası kadar değerliydi. Sporcularımız açısından bir hazırlık turnuvasının çok ötesindeydi. Onların potansiyellerini görmeleri ve kendileriyle yüzleşmeleri bizim için en büyük kazanç oldu,” ifadelerini kullandı.

Kulüp yönetimi, başarıda emeği bulunan velilere, yardımcı antrenörlere ve sporcularına inanan ailelere teşekkür ederken, madalya alan ya da alamayan tüm sporcuların sahada gösterdiği mücadele ve cesaretin altını çizdi.

Köklü geçmişi ve güçlü altyapısıyla dikkat çeken İstanbul Karateciler Spor Kulübü, kurucu başkanı ve eski milli takımlar teknik direktörü Atilla ÇelikTürk Sensei’nin temellerini attığı yapı üzerine inşa edilen başarı geleneğini sürdürmeye devam ediyor. Kulüpte bayrak, sırasıyla Hayrullah Yamanoğlu ve altyapıdan yetişen Dünya ve Avrupa Şampiyonu Alparslan İmamoğlu’na devredilerek istikrar korunuyor.

Kulüp Başkanı ve Türkiye Karate Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Hilmi Kaplan ise yaptığı açıklamada, “Ortaya çıkan bu tablo hepimizi gururlandırdı. Şampiyon sporcularımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz,” dedi.

İstanbul Karateciler Spor Kulübü, Türk karate camiasında başarı, emek ve sürdürülebilirliğin güçlü bir temsilcisi olmayı sürdürüyor.

Haber: Siyahkuşak