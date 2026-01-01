SON DAKİKA!
WKF, 2026 YARIŞMA KURALLARINDA YENİ DÖNEM!
SENSEİ EROL GÜLAL: KARADENİZ’DEN İSVİÇRE’YE UZANAN DEV BİR YAŞAM!
SENSEİ EROL GÜLAL: KARADENİZ’DEN İSVİÇRE’YE UZANAN DEV BİR YAŞAM!
HÜCRESEL SOLUNUM: YAŞAMIN ENERJİ KAYNAĞI
HÜCRESEL SOLUNUM: YAŞAMIN ENERJİ KAYNAĞI
KARATE-DO’YA ADANMIŞ BİR ÖMÜR: KASIM DEMİR VE “BEDENİN BİLGELİĞİ”
KARATE-DO’YA ADANMIŞ BİR ÖMÜR: KASIM DEMİR VE “BEDENİN BİLGELİĞİ”
MUŞ KARATE TAKIMI 2025’TE ZİRVEYE KOŞTU, 191 MADALYA İLE TARİHİ BAŞARI
MUŞ KARATE TAKIMI 2025’TE ZİRVEYE KOŞTU, 191 MADALYA İLE TARİHİ BAŞARI
ARAS’IN YIDIZLARINA MADALYA YAĞMURU!
ARAS’IN YIDIZLARINA MADALYA YAĞMURU!
MANİSA’YA YAKIŞAN BİR LİG, ORAYA ÇOK YAKIŞACAK BİR FİNAL
MANİSA’YA YAKIŞAN BİR LİG, ORAYA ÇOK YAKIŞACAK BİR FİNAL
TÜRKİYE YILDIZLAR KARATE LİĞİ MEHMET KARAASLAN ETABI’NDA ZİRVE 1461 FİGHT CLUB’IN
TÜRKİYE YILDIZLAR KARATE LİĞİ MEHMET KARAASLAN ETABI’NDA ZİRVE 1461 FİGHT CLUB’IN
DOJO’DAN HAYATA UZANAN BİR TEKAMÜL YOLCULUĞU: SENSEİ AHMET ÇAVUŞ
DOJO’DAN HAYATA UZANAN BİR TEKAMÜL YOLCULUĞU: SENSEİ AHMET ÇAVUŞ
TATAMİNİN RUHU, SANAYİNİN GÜCÜYLE BULUŞUYOR:
TATAMİNİN RUHU, SANAYİNİN GÜCÜYLE BULUŞUYOR:
2027 AVRUPA OYUNLARI EV SAHİBİ ÜLKE ANLAŞMASI RESMEN İMZALANDI
2027 AVRUPA OYUNLARI EV SAHİBİ ÜLKE ANLAŞMASI RESMEN İMZALANDI

İstanbul Karateciler Spor Kulübü’nden Tarihi Başarı

İstanbul Karateciler Spor Kulübü’nden Tarihi Başarı
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

İstanbul Karateciler Spor Kulübü’nden Tarihi Başarı

Türkiye genelinde yedi bölgede eş zamanlı olarak düzenlenen Türkiye Yıldızlar Ligi 2. Etabı, Sakarya ayağında yoğun katılımla gerçekleştirildi. Organizasyonda mücadele eden İstanbul Karateciler Spor Kulübü, elde ettiği sonuçlarla büyük bir başarıya imza attı.

Henüz bir buçuk yıl önce oluşturulan yarışmacı kadrosuyla turnuvaya katılan kulüp, 57’si final olmak üzere toplam 99 madalya kazanarak genel klasman şampiyonu oldu. İstanbul Karateciler Spor Kulübü, bu sonuçla aynı zamanda tüm bölgeler arasında madalya rekortmeni olarak organizasyonu tamamladı.

Kulübün başantrenörü ve spor eğitimcisi, elde edilen başarının kendisi için taşıdığı önemi dile getirerek, “Bu organizasyon benim için bir Dünya Şampiyonası kadar değerliydi. Sporcularımız açısından bir hazırlık turnuvasının çok ötesindeydi. Onların potansiyellerini görmeleri ve kendileriyle yüzleşmeleri bizim için en büyük kazanç oldu,” ifadelerini kullandı.

Kulüp yönetimi, başarıda emeği bulunan velilere, yardımcı antrenörlere ve sporcularına inanan ailelere teşekkür ederken, madalya alan ya da alamayan tüm sporcuların sahada gösterdiği mücadele ve cesaretin altını çizdi.

Köklü geçmişi ve güçlü altyapısıyla dikkat çeken İstanbul Karateciler Spor Kulübü, kurucu başkanı ve eski milli takımlar teknik direktörü Atilla ÇelikTürk Sensei’nin temellerini attığı yapı üzerine inşa edilen başarı geleneğini sürdürmeye devam ediyor. Kulüpte bayrak, sırasıyla Hayrullah Yamanoğlu ve altyapıdan yetişen Dünya ve Avrupa Şampiyonu Alparslan İmamoğlu’na devredilerek istikrar korunuyor.

Kulüp Başkanı ve Türkiye Karate Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Hilmi Kaplan ise yaptığı açıklamada, “Ortaya çıkan bu tablo hepimizi gururlandırdı. Şampiyon sporcularımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz,” dedi.

İstanbul Karateciler Spor Kulübü, Türk karate camiasında başarı, emek ve sürdürülebilirliğin güçlü bir temsilcisi olmayı sürdürüyor.

Haber: Siyahkuşak

        

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.