Kadın Taekwondo Milli Takımı’ndan 2 Altın, 2 Gümüş, 1 Bronz Madalya

Türkiye Kadın Taekwondo Milli Takımı, Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası’nda 2’si altın, 5 madalya kazandı. Hatice Kübra İlgün ve Zeliha Ağrıs ülkemize altın madalya kazandıran isimler oldu.

Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından Hırvatistan’ın başkenti Zagrep’de düzenlenen 8. Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası’nda ülkemizi büyük kadınlar kategorisinde milli takım adına 5 sporcu temsil etti. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarına katılacak sporcularımız Rukiye Yıldırım, Hatice Kübra İlgün ve Nafia Kuş’un da mücadele ettiği şampiyonada Nur Tatar sakatlığı nedeniyle yer alamadı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle son olarak Mart ayında uluslararası bir organizasyon için tatamiye çıkabilen kadın taekwondocularımız sporcularımız şampiyonada 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Hatice Kübra İlgün, 2 olimpiyat şampiyonu İngiliz Jade Jones’u mağlup etti

Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası’nda kadınlar 57 kiloda mücadele eden Hatice Kübra İlgün, finalde son 2 olimpiyat şampiyonu İngiliz Jade Jones’u mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

53 kiloda Zeliha Ağrıs da birbirinden başarılı maçlar çıkararak altın madalya kazanan bir diğer sporcumuz oldu. Şampiyonada 67 kiloda İkra Kayır ve +73 kiloda Nafia Kuş gümüş, 49 kiloda Rukiye Yıldırım bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonaya kulüpleri adına katılan sporcularımız da ayrıca 7 madalya elde etti

Büyükler kategorisinde kadınlar 53 kiloda Merve Dinçel bronz madalyanın sahibi oldu. Gençler kategorisinde kadınlar +59 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar, şampiyonluğa uzanırken, 46 kiloda Selin Ekşi gümüş ve Aleyna Demir bronz, erkekler 73 kiloda ise Yiğithan Kılıç gümüş madalya kazandı. Yıldızlar kategorisinde ise erkekler 54 kiloda Ceyhun Can Münyas altın, 49 kiloda Murat Berk Kaya bronz madalya elde etti.