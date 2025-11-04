Kamil Üci’den Tarihi Zafer: 14. Kez Dünya Şampiyonu!

Haber : Vasfi Aşçı

Bulgaristan / Sofya – 31 Ekim – 2 Kasım 2025 tarihleri arasında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen 15. World Shotokan Dünya Karate Şampiyonası’nda Türk milli sporcu Sensei Kamil Üci, bir kez daha zirveye adını yazdırdı. 18 ülkeden 605 sporcunun katıldığı şampiyonada Üci, 14. kez dünya birinciliği elde ederek Türkiye adına tarihi bir başarıya imza attı.

Açılış seremonisinde Bulgar halk oyunları gösterileriyle renkli görüntüler oluşurken, WSF (World Shotokan Federation) protokolünün konuşmalarının ardından müsabakalar büyük bir heyecanla başladı.

18 Ülkeden 605 Sporcu Kıyasıya Yarıştı

Şampiyonaya Bulgaristan, Romanya, Türkiye, Macaristan, Moldova, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Çekya, Kuzey Makedonya, Hırvatistan, İtalya, İsveç, İsrail, Nijerya, Ürdün, Hindistan ve Lübnan’dan toplam 18 ülke katıldı.

Ülke sıralamasında Bulgaristan birinci, Romanya ikinci, Türkiye ise üçüncü sırada yer aldı.

Üci’den Çifte Madalya

Üç gün süren şampiyonada rekabet üst düzeydeydi. Ferdi Kumite dalında altın madalya kazanan Sensei Kamil Üci, Ferdi Kata finalinde İtalyan sporcu Roberto Clemenza ile karşılaştı ve gümüş madalya elde etti.

Ayrıca Takım Kata dalında Türkiye Çekmeköy Belediyesi Gençlik Karate Takımı gümüş madalya, Kamil Üci Spor Kulübü Karate Takımı ise bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya daha imza attı.

“43 Yıllık Mücadelemin Gururunu Yaşıyorum”

Tarihi başarısının ardından duygularını paylaşan milli sporcu Sensei Kamil Üci, azmi ve disipliniyle genç sporculara ilham olacak sözler söyledi:

“43 yıllık spor hayatımda dur durak bilmeden, ülke ülke dolaşarak sayısız müsabakaya katıldım. Disiplinimden asla taviz vermedim; her gün antrenman yaparak bu günlere geldim. Bugüne kadar 288 madalya kazandım. Allah sağlık verdikçe aynı inanç ve kararlılıkla devam edeceğim.”

Üci ayrıca, sporda ahlakın ve inancın önemine dikkat çekerek gençlere şu mesajı verdi:

“Kartallar zirveye odaklı uçar, sineklerse konacak yer arar. Biz spor insanlarıyız; sporu, kültürü ve milli değerlerimizi dünyaya taşıyan elçileriz. Türkiye Karate Federasyonumuzun vizyonu ve gayretiyle sporun yaygınlaşması için hep birlikte çalışıyoruz. Sağlıklı nesiller yetiştirmek, bizim geleceğe bırakacağımız en büyük mirastır.”

Bir Sporcudan Fazlası: İlham Kaynağı

Sensei Kamil Üci’nin azmi, disiplini ve istikrarlı başarıları, sadece Türkiye için değil, dünya karate camiası için de örnek teşkil ediyor. 14. dünya şampiyonluğu, onun adını karate tarihine altın harflerle yazdırdı.

Yorumumuz:

Kamil Üci’yi spor vesilesiyle yıllar öncesinden tanıyan biri olarak, onun karate uğruna ne kadar çalışkan bir insan olduğunu yakından bilirim.

Hakemlikte, antrenörlükte ve bu yaşına rağmen hâlâ sporcu kimliğiyle tatamide ter döken dürüst, mütevazı ve gerçek bir spor adamıdır.

Bu başarı yalnızca bir sporcunun değil, bir milletin azminin ve inancının yansımasıdır.

Kamil Üci, yılların birikimiyle hem sporda hem karakterde “gerçek bir ustanın” tanımını yeniden yazıyor. #vasfiasci_photography

