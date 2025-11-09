Ali Şahin Balkan Şampiyonası’nda Gurur Duyurdu

SON DAKİKA!
   Haber: Vasfi Aşçı

Hırvatistan’da düzenlenen 25. Balkan Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası’nda Çarşıbaşı Gençlik ve Spor Müdürümüz, aynı zamanda Türkiye Karate Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (TKF MHK) üyesi Sayın Ali Şahin, üstün bir görev anlayışıyla görev aldı.

Şahin, ilçesini, ilini ve ülkesini en iyi şekilde temsil etmenin kendisi için her zaman onur kaynağı olduğunu belirtti ve kendisine iletilen güzel dilekler için teşekkür etti.

Spor camiasında saygın bir isim olarak tanınan Ali Şahin’in profesyonelliği ve örnek duruşu, hem Çarşıbaşı hem de ülkemiz adına gurur kaynağı oldu.

#vasfiasci #vasfiasci_photography #AliŞahin #Trabzon #BalkanChampionship #RefereeKanka #GururDuyduk #TKFMHK

