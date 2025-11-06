Alpaslan Yamanoğlu, Şampiyonluktan Antrenörlüğe: Türk Karate’si Hırvatistan’da Bir Kez Daha Sahne Alıyor

Haber: Vasfi Aşçı

Uzun yıllar boyunca milli formayı gururla taşıyan, dünya ve Avrupa şampiyonu Alpaslan Yamanoğlu, artık tataminin antrenör koltuğunda Türk karatesine yön veriyor.

Sayısız uluslararası başarıya imza atan ve Türk milletine defalarca gurur yaşatan Yamanoğlu, aktif sporculuk döneminin ardından bilgi, birikim ve tecrübesini genç kuşaklara aktarmak üzere Milli Takım Antrenörü olarak göreve başladı. Kendisini tebrik ediyorum. Çok isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum.

Bu önemli görevle birlikte Yamanoğlu, beş sporcusuyla beraber 7-9 Kasım 2025 tarihlerinde Hırvatistan’da düzenlenecek olan 25. Balkan Ümit, Genç, U21 Karate Şampiyonasında ülkemizi ve kulübünü temsil edecek.

Türk karatesinin efsane isimlerinden biri olarak anılan Alpaslan Yamanoğlu, yeni görevine dair şu sözleri paylaştı:

“Yıllarca sporcu olarak taşıdığım bayrağı, şimdi gençlerimize devrediyorum. Onların başarısı, bizim geleceğimizdir. Hedefimiz yine aynı: Türk bayrağını zirvede dalgalandırmak.”

Türk karatesinin efsanesi artık yeni bir görevde; hedef yine aynı: zirve, başarı ve gurur.

