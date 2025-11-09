25. BALKAN ÜMİT, GENÇ, U21 KARATE ŞAMPİYONASI’NDA BÜYÜK ÇOŞKU!

25. Balkan Ümit, Genç, U21 Karate Şampiyonası başarıyla tamamlandı.

7-9 Kasım 2025 tarihlerinde Hırvatistan’da düzenlenen 25. Balkan Ümit, Genç, U21 Karate Şampiyonası çoşkuyla sona erdi.

Milli takımımız, organizasyonda 11 altın, 6 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 28 madalya kazanarak ülkemizi gururla temsil etti.

Bu yıl 13 ülkeden 1.230 sporcunun yer aldığı şampiyonada 178 kişilik güçlü kafilemizle mücadele eden sporcularımız, hem ferdi hem takım kategorilerinde üstün performans sergileyerek kürsüde adını sıkça duyurdu.

Ay-yıldızlı sporcularımızın ortaya koyduğu azim, disiplin ve mücadele ruhu, Türk karatesinin uluslararası alandaki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Millilerimizin bu büyük başarısında emeği geçen tüm sporcularımız gönülden tebrik edilirken, teknik ekibimize ve hakemlerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

